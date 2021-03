Apresentando alimentos sólidos para seu bebê

A introdução de alimentos sólidos é um dos marcos mais emocionantes (embora confusos) do primeiro ano de vida do seu bebê. Pense em todos os sabores e texturas que aguardam seu filho – de queijo saboroso a manga suculenta e abacate cremoso. Há todo um mundo de sabores para descobrir e explorar, e começar com sólidos é o primeiro passo.

Incentive seu bebê a se divertir enquanto experimenta novos alimentos, mesmo que boa parte deles acabe no babador, na bandeja ou no chão. Tudo isso faz parte da grande experiência de levar essas papilas gustativas ao próximo nível.

Quando os bebês começam a comer alimentos sólidos?

A maioria dos bebês está pronta para começar com sólidos entre 4 e 6 meses (e os especialistas recomendam esperar até mais perto dos 6 meses em muitos casos), mas o desenvolvimento individual do seu filho definitivamente está no topo da lista ao decidir se é ou não hora de mudar para um mais variado dieta.

Embora você possa estar ansioso para entrar no movimento da alimentação mais cedo ou mais tarde, há muitos motivos pelos quais iniciar um bebê com alimentos sólidos não é uma boa ideia.

Primeiro, o sistema digestivo de um bebê muito pequeno – de uma língua que expele qualquer substância estranha colocada sobre ele até os intestinos que ainda carecem de muitas enzimas digestivas – não está preparado para sólidos em termos de desenvolvimento. Além disso, os sólidos não são necessários desde o início – os bebês podem preencher todas as suas necessidades nutricionais durante os primeiros seis meses de vida apenas com leite materno ou fórmula.

Ingerir os sólidos cedo demais também pode prejudicar os hábitos alimentares futuros (o bebê pode rejeitar essas colheradas inicialmente simplesmente porque não está pronto, e pode rejeitá-las mais tarde por causa de pressão anterior dos pais). E especialmente em bebês alimentados com fórmula, a introdução precoce de sólidos pode levar à obesidade mais tarde na infância e além.

Clique aqui para ver todas as nossas receitas de comida caseira para bebé em nosso guia

Por outro lado, esperar muito tempo – digamos, até 9 meses ou mais tarde – também pode levar a potenciais armadilhas. Um bebê mais velho pode resistir a ser ensinado os novos (e desafiadores) truques de mastigar e engolir sólidos, preferindo se apegar aos métodos comprovados (e fáceis) de amamentar ou dar mamadeira. E, como os hábitos, os gostos podem ser mais difíceis de mudar neste ponto. Ao contrário do bebê mais jovem, mais flexível, um bebê mais velho pode não ser tão aberto aos sólidos quando os líquidos leitosos monopolizam o cardápio há muito tempo.

Alguns pais também optam por adotar uma abordagem chamada desmame liderado por bebês , que ignora os sólidos em purê em favor dos sólidos gomaveis apresentados em pedaços grossos e longos, que os bebês mais novos podem segurar em seus punhos. Se você está seguindo uma abordagem de desmame liderada por bebês, espere até depois da marca dos 6 meses para oferecer alimentos sólidos; com essa idade, seu filho é mais capaz de segurar e grudar esses tipos de alimentos. Apenas lembre-se de que levará alguns meses até que ela seja capaz de dar o salto para comer os dedos (o aperto em pinça geralmente se desenvolve por volta do 8º mês).

Quais são os sinais de que meu bebê está pronto para comer alimentos sólidos?

Para decidir se seu bebê está pronto para o grande passo no mundo dos alimentos sólidos, procure as seguintes pistas – e depois consulte o seu médico:

Seu bebê consegue manter a cabeça bem erguida quando está sentado. Mesmo alimentos para bebês coados não devem ser oferecidos até então. Alimentos mais pesados ​​devem esperar até que o bebê possa se sentar bem sozinho, geralmente não antes dos 7 meses.

O reflexo de impulso da língua desapareceu. Faça este teste: coloque um pouquinho de comida apropriada para bebês diluída com leite materno ou fórmula na boca de seu bebê com a ponta de uma colher de bebê ou seu dedo. Se a comida sair de novo com aquela língua minúscula, e continuar depois de várias tentativas, o impulso ainda está presente e o bebê não está pronto para ser alimentado na colher.

Seu bebê estende a mão e mostra interesse por alimentos de mesa. Se ela está agarrando o garfo da sua mão ou observando atenta e animadamente cada mordida que você dá, isso pode ser um sinal de que ela está com fome de comida mais adulta.

Seu bebê é capaz de fazer movimentos para frente e para trás e para cima e para baixo com a língua. Como você sabe? Apenas observe com atenção.

Seu filho é capaz de se abrir amplamente. Dessa forma, o alimento pode ser retirado com uma colher.

Como introduzir alimentos sólidos para o bebê

Um dos primeiros e melhores passos para criar um bom comedor é modelar você mesmo o prazer saudável da comida. Os bebês que vêem adultos comendo boa comida e gostando dela têm mais probabilidade de se interessar em seguir o exemplo deles.

Mais algumas dicas para ajudar seu bebê a descobrir sólidos:

Hora certa. A hora “perfeita” do dia para alimentar seu bebê é aquela que for conveniente para vocês dois. Se estiver amamentando , experimente alimentos sólidos quando o suprimento de leite estiver baixo (provavelmente no final da tarde ou no início da noite). Experiência: Ofereça um primeiro curso de fórmula ou leite materno para abrir o apetite, depois traga os sólidos. Comece com uma refeição por dia e depois passe para duas (provavelmente uma refeição pela manhã e outra à noite) no próximo mês ou assim.

Clique aqui para ver todas as nossas receitas de comida caseira para bebé em nosso guia

Monitore o humor do bebê. Por mais difíceis que essas primeiras mamadas possam ser para você, elas são ainda mais desafiadoras para o seu filho. Portanto, lembre-se de que um bebê alegre e alerta tem maior probabilidade de se abrir para receber uma colher, e aquele que está mal-humorado ou com sono pode querer apenas peito (ou mamadeira). Se o seu bebê é agitado, seja flexível – você pode pular os alimentos sólidos naquela refeição e experimentá-los na próxima vez.

Não se apresse. A comida nunca é rápida quando se trata de bebês – você ficará surpreso com o tempo que leva para colocar uma colherinha dentro daquela boquinha (e, finalmente, descer pela escotilha). Dê a você e ao seu bebê bastante tempo para as mamadas – e também pratique bastante. Você vai precisar.

Sente-se bem. Segurar um bebê que se contorce em seu colo enquanto tenta depositar uma substância desconhecida em uma boca não receptiva é uma receita perfeita para o desastre. Antes que seu bebê realmente dê uma mordida, deixe-o praticar sentar-se na cadeira alta ou no assento de alimentação por alguns dias, ajustando a altura da bandeja ou assento para que se encaixe perfeitamente. E não se esqueça de como o seu pequeno verme pode ser – sempre aperte as tiras de segurança, incluindo aquela ao redor da virilha. Se o bebê não conseguir se sentar nessa cadeira ou assento, provavelmente é uma boa ideia adiar os alimentos sólidos um pouco mais.

Prepare-se. Ignore a colher de prata – um modelo à base de silicone, plástico ou milho com uma tigela pequena e macia é muito mais fácil para gengivas sensíveis. Conte com vários disponíveis durante as mamadas (um para você, um para o bebê e um sobressalente quando um cai no chão) para fomentar o senso de independência do bebê e evitar lutas pelo poder (sim, acontecem mesmo nessa idade). E enquanto você está se preparando, uma palavra para o sábio: não se esqueça de colocar um babador no bebê desde o início ou você enfrentará uma grande resistência mais tarde.

Faça algumas apresentações. Antes mesmo de tentar levar a colher à boca, coloque um pouco da comida na mesa ou na bandeja do cadeirão e dê ao bebê a chance de examiná-la, espremê-la, amassá-la, esfregá-la e talvez até prová-la. Dessa forma, quando você se aproxima com a colher, o que você está oferecendo não será totalmente desconhecido.

Acalme-se. Para quem é novo no conceito de alimentação à colher – e em todas as novas texturas que o acompanham – os sólidos podem ser um choque. Comece colocando suavemente cerca de um quarto de colher de chá de comida na ponta da língua do bebê. Se isso for engolido, coloque o próximo quarto de colher de chá um pouco mais para trás. No início, espere quase tanta comida entrando quanto saindo. Eventualmente, seu filho vai pegar o jeito de comer à colher – e responder de boca aberta.

Conte com a rejeição. Mesmo sabores suaves podem ser adquiridos por um novo comedor de sólidos. Os bebês podem rejeitar um novo alimento várias vezes ou mais antes de decidirem gostar dele. Portanto, não empurre quando o bebê despreza o que a colher está entregando. Mas tente novamente outro dia.

Convide imitação. O que seu bebê macaco vê, é mais provável que ele faça. É um velho truque para os pais, mas uma delícia: abra bem a boca e dê uma amostra de fingimento na colher – e não se esqueça de estalar os lábios e saborear sua mordida de faz-de-conta com entusiasmo.

Saiba quando é o suficiente. Saber quando é hora de parar de mamar é tão importante quanto saber quando começar. Cabeça virada ou boca fechada são sinais seguros de que o bebê terminou a refeição. Forçar um bebê a comer é sempre uma causa perdida – e pode, na verdade, iniciar futuras lutas por comida.

Não se preocupe muito com as porções . Se a maior parte do que você serve ao seu bebê acaba no chão ou não é comido, não é um motivo de preocupação, além de quaisquer preocupações completamente legítimas que você possa ter sobre desperdiçar comida (e você pode ajudar a conservar a comida e evitar o desperdício mantendo o tamanho das porções pequena). As primeiras experiências do seu bebê com comida são mais sobre o “experimento” e menos sobre a comida – mais sobre ganhar experiência do que ganhar sustento, em outras palavras. A maior parte das necessidades nutricionais de seu filho no primeiro ano ainda serão atendidas pelo leite materno ou pela fórmula.

Clique aqui para ver todas as nossas receitas de comida caseira para bebé em nosso guia

Quais são os melhores primeiros alimentos para um bebê?

Não importa o que esteja no cardápio, se você estiver introduzindo sólidos na forma de purês (em vez de tentar o desmame liderado por bebês), a textura dos primeiros alimentos do seu bebê deve ser supermacia e praticamente pingando da colher. Se você preparar sua própria comida para bebê, você deve coar, fazer purê ou amassar finamente e, em seguida, diluir com líquido, se necessário.

À medida que seu bebê se torna um comedor mais experiente (geralmente por volta dos 7 meses ou mais), reduza gradualmente o líquido adicionado e engrosse a textura.

Aqui estão os primeiros alimentos bons para começar com a alimentação à colher:

Cereal. Se você começar com cereal infantil, escolha uma variedade de grão integral enriquecido com ferro, como arroz integral, aveia integral ou cevada integral. Para preparar, misture uma pequena quantidade de cereal infantil com fórmula, leite materno ou até mesmo água para criar uma “sopa” cremosa. Não adoçar o sabor adicionando coisas como purê de banana, purê de maçã ou suco – primeiro, porque é melhor introduzir apenas um alimento por vez e, segundo, porque é melhor para o bebê adquirir um gosto de simples antes de você adoçar o cereal Panela.

Legumes. Comece com opções mais suaves de amarelo ou laranja, como batata-doce e cenoura, antes de passar para a seleção verde, como ervilha e vagem, que têm sabores um pouco mais fortes. Se o seu bebê rejeitar o que você dá a ele, tente novamente amanhã e no dia seguinte e no dia seguinte. Alguns bebês precisam ser apresentados a um novo alimento de 10 a 15 vezes antes de aceitá-lo, então perseverança é fundamental.

Fruta. As primeiras frutas deliciosas e digeríveis incluem bananas finamente amassadas, purê de maçã para bebês, pêssegos e peras. Para algo completamente diferente e totalmente adequado para o bebê, comece com abacate maduro com purê ou purê de abacate – é cremoso, saboroso e cheio de gorduras saudáveis.

Aqueles pratos especiais para os madrugadores (cereal de arroz, compota de maçã, banana, vegetais amarelos) envelhecem depois de algumas dezenas de refeições. Apimentar as coisas (por volta de 7 ou 8 meses) adicionando:

Carne picada (frango, cordeiro, peru ou bovino)

Ovos amassados

Iogurte de leite integral

Queijo

Massa

Feijões

tofu

Aos 8 meses, você pode começar a experimentar salgadinhos para adicionar uma outra dimensão à alimentação.

Pronto para servir um prato combo? Tudo bem, contanto que você mantenha os alimentos separados por um tempo. Seu objetivo é fazer com que seu bebê se familiarize (e fique feliz) com o sabor de determinados alimentos, então se você misturar carnes e vegetais juntos, ele pode nunca conhecer a alegria de ervilhas naturais. Quando ela gostar do sabor de uma variedade de sabores diferentes, fique à vontade para misturar as coisas.

Sempre evite o mel (que pode conter esporos de Clostridium botulinum, uma bactéria inofensiva para os adultos, mas que pode causar botulismo infantil, uma doença grave em bebês) e o leite de vaca até que seu bebê tenha pelo menos 1 ano de idade . A maioria dos médicos, no entanto, toma iogurte de leite integral com luz verde, queijo cottage e queijo duro por volta de 8 meses, ou até antes.

Clique aqui para ver todas as nossas receitas de comida caseira para bebé em nosso guia

Leia também: