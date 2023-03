Alta taxação de impostos leva brasileiros a investir nos EUA

Há anos, brasileiros vêm olhando o mercado americano como opção de investimentos para fugir da instabilidade econômica do Brasil. Um levantamento da Fragomen aponta que o número de profissionais brasileiros qualificados que deixaram o Brasil rumo aos Estados Unidos bateu recorde em 2022.

Tal estudo teve como base números oficiais do governo norte-americano e levou em consideração as principais categorias de visto EB – autorização para profissionais considerados com habilidades e carreiras acima da média. Conforme o registro, 147 brasileiros obtiveram o visto em 2021. Já em 2022, este número subiu para o maior da história: 1.983 vistos EB-1 e EB-2 foram concedidos.

Mercado imobiliário como tendência

No intuito de evitar a alta taxação de impostos no Brasil e alcançar melhores condições de vida e oportunidades de negócio, o aumento de cidadãos brasileiros nos EUA tem possibilitado a procura por investimento em fundos imobiliários. Dessa forma, além de moradia fixa, os brasileiros planejam adquirir imóveis que lhes gerem renda em território estadunidense.

Tal tendência ressalta a formação de um perfil investidor entre os brasileiros que vão aos Estados Unidos inicialmente a trabalho. “O setor imobiliário pode ser uma adição valiosa a um portfólio tradicional de ações e títulos de várias maneiras. Os imóveis podem obter retornos de longo prazo por meio de valorização e rendimentos regulares por meio de dividendos”, explica Lucio Santana, CEO da Royal Mortgage USA. Para o brasileiro e especialista do mercado imobiliário e financeiro, “o setor imobiliário tem o poder de diversificar o portfólio geral de um investidor”.

Visto específico para investidores

O Visto EB-5 é um documento de imigrante destinado para investidores elegíveis no Brasil para obter um green card (residência permanente) nos Estados Unidos. É o green card que permite que os investidores brasileiros e seus dependentes qualificados permaneçam e vivam nos EUA permanentemente.

No entanto, o Visto EB5 para investidores no Brasil exige um investimento mínimo de capital em uma empresa nos EUA. O investir para conseguir esse tipo de visto, deve criar um mínimo de 10 empregos em tempo integral para cidadãos americanos, garantindo assim, que cidadãos americanos tenham mais oportunidades de trabalho.

“Ricos investidores brasileiros estão procurando maneiras de se mudar para o exterior devido à agitação política, instabilidade econômica e altas taxas de criminalidade em seu país. A residência permanente permite que os investidores brasileiros permaneçam nos EUA indefinidamente com seus dependentes. Adquirir a cidadania americana dá ao investidor brasileiro o direito de votar e obter um passaporte americano. Além da maior vantagem para um empresário que é o investimento empresarial dos Estados Unidos”, afirma Santana.