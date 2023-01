Bartek recebe dignitários do governo canadense na inauguração da instalação

A Bartek Ingredients avança em seus planos de reforçar sua posição como o maior produtor mundial de ácido málico e fumárico de grau alimentício ao inaugurar sua instalação de produção de ácido málico e fumárico de última geração, no valor de US$ 175 milhões.

Left to right: Tim Larson (Bartek), Minister Neil Lumsden, MP Chad Collins, Minister Lisa Thompson, Hamid Goli (Bartek), Jose Kafie (Bartek), John Burrows (Bartek), Jim Vincent (Bartek), Steven Chambers (Bartek), Minister Vic Fedeli. (Photo: Business Wire)

A empresa realizou uma cerimônia de inauguração em 12 de janeiro com funcionários do governo canadense e líderes da comunidade local para comemorar o início oficial do projeto de construção.

“Estamos empolgados por iniciar nossa nova instalação, que irá definir uma nova referência mundial em segurança, eficiência e desempenho ambiental”, disse o Presidente e Diretor Executivo da Bartek, John Burrows. “Temos o prazer de investir na comunidade de Stoney Creek e orgulhosos por desempenhar um papel essencial no suporte às indústrias locais eàeconomia local. Somos gratos por nossas parcerias com o governo provincial e federal eàEnvironment Hamilton por seu apoio e orientação durante todo o processo.”

Entre os presentes na inauguração estavam Neil Lumsden, Ministro do Turismo, Cultura e Esporte e Membro do Parlamento Provincial de Hamilton East, Victor Fedeli, Ministro do Desenvolvimento Econômico e Comércio, Lisa Thompson, Ministra da Agricultura, Alimentação e Assuntos Rurais, e Chad Collins, Membro do Parlamento Federal de Hamilton East-Stoney Creek.

“Parabéns a todos da Bartek Ingredients por este marco promissor”, disse o Ministro Fedeli. “O investimento de US$ 175 milhões da Bartek irá garantir que a empresa possa continuar se expandindo e criando mais empregos bem remunerados em Hamilton e na região adjacente. Juntos, estamos construindo um Ontário mais forte, com oportunidades para todas as pessoas.”

A instalação irá dobrar a capacidade de produção da Bartek e impulsionar o desenvolvimento de novos produtos e outros esforços de inovação. Ela também está sendo construída tendo a sustentabilidade em mente e é esperado que seja a instalação ambientalmente mais sustentável do setor, projetada para reduzir emissões de gases de efeito estufa por unidade em mais de 80%.

“Ontário tem uma vantagem de energia limpa, sendo um lugar sustentável e previsível para fazer negócios”, disse o Ministro Piccini. “Como resultado, estamos atraindo os empregos do amanhã. Meu ministério estava orgulhoso de trabalhar em estreita cooperação com a Bartek durante o processo de licenciamento e aprovações para ajudar a garantir este investimento significativo em Ontário.”

O Ministro Thompson acrescentou: “As novas instalações de última geração da Bartek serão um exemplo brilhante do robusto setor de fabricação e processamento de agroalimentos de Ontário. Este grande investimento irá criar empregos bem remunerados na comunidade local e reforçar ainda mais a cadeia de abastecimento alimentar de valor agregado de Ontário.”

Através deste projeto, a Bartek irá injetar US$ 100 milhões na economia local de Stoney Creek. É esperado que a instalação esteja totalmente operacional no início de 2024.

“A instalação da Bartek em Hamilton logo irá se tornar uma das maiores fábricas de produção de ácido málico e de grau alimentício do mundo”, disse o ministro Lumsden. “Nosso governo está animado em ver fabricantes locais, como a Bartek, investirem em Ontário para crescer e criar mais empregos bem remunerados aqui em Hamilton!”

Sobre a Bartek Ingredients

Durante mais de 50 anos, a Bartek Ingredients Inc. vem sendo um dos principais fabricantes mundiais de ácido málico, ácido fumárico e anidrido maleico. Com sede em Stoney Creek, Ontário, Canadá, a Bartek emprega 120 pessoas em suas duas instalações de produção no sul de Ontário. As instalações da Bartek estão registradas segundo norma ISO 9001:2015. A Bartek também possui a certificação BRC Global Standard for Food Safety e distribui para mais de 40 países. Com a nova propriedade em 2019 e investimentos significativos, a presença da Bartek no âmbito de alimentos e bebidas continua sendo impulsionada por produtos e serviços altamente inovadores que utilizam profunda experiência em produtos e conhecimento de aplicação, a fim de oferecer soluções às necessidades do setor. Para mais informação sobre a Bartek, acesse bartek.ca/.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230125005652/pt/

