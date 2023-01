Bloco Califórnia anuncia line-up com 18 atrações

O pré-carnaval do Bloco Califórnia, em Ribeirão Preto, confirmou um line-up com 18 atrações para sua 6ª edição. O evento acontece no dia 11 de fevereiro, no Estádio Palma Travassos.

A cantora e dançarina Gretchen e a banda de axé Jammil e Uma Noites estão entre as atrações principais que se apresentarão nos trios elétricos que “puxam” os foliões.

A programação traz ainda outros ritmos como música eletrônica, funk, samba, pagode e sertanejo com as outras 16 atrações do line-up.

A rainha está de volta

De acordo com os organizadores, a volta de Gretchen ao Bloco Califórnia é uma “reivindicação” do público: ela se apresentou em 2019 no evento. A Rainha do Bumbum, agora também conhecida como Rainha da Internet, traz no repertório clássicos como “Conga Conga Conga”, “Freak Le Boom Boom”, além de seus novos sucessos.

Mais atrações

A abertura do Bloco Califórnia será comandada pelos batuques e ritmos das baterias universitárias, entre as confirmadas estão: Batesão e Dorotéia da USP-RP e Taquicardia da Unaerp.

Outro destaque da programação é o DJ Arana, participante do hit “É Só Um Lance e Lero Lero”. Já os DJs Japão, Fifonha, Duda Freitas, Turin, Baile do Big, Gaab, Bellini, Cassão, InBrazza, Leozinn e Rafa Santana trazem ainda mais mistura de ritmos.

Para os amantes do sertanejo, a cantora Anna Toledo apresentará um repertório de sucessos atuais, clássicos e músicas autorais.

Gostou dessa matéria? Receber notícias Powered by

Ingressos

Os ingressos da 6ª edição do Bloco Califórnia já estão disponíveis através do site do evento e também nos pontos de venda presenciais: Ophicina (Shopping Iguatemi Ribeirão Preto, RibeirãoShopping e Novo Shopping) e Ophicina Footwear (Shopping Santa Úrsula).