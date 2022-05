Brasileiro adota mais hábitos de autocuidado e prevenção

Hoje a brasileira e o brasileiro dão mais importância para o autocuidado, de acordo com dados de pesquisas encomendadas pela Flora ao longo do último ano. A indústria de bens de consumo, detentora de marcas como Francis, Neutrox e Phytoderm, tem buscado aprofundar seu conhecimento sobre os hábitos dos consumidores para atender à pluralidade de perfis. Dado de destaque é que 66% das pessoas adotaram uma nova rotina de autocuidado no último ano.

Para 60% dos brasileiros, os hábitos de cuidados com a pele mudam em cada estação do ano. Durante o inverno, o ressecamento da pele é o mais combatido. E essa preocupação perdura o ano inteiro, sendo a hidratação o benefício mais buscado em produtos para pele.

Para Cintia Fuchs, diretora de Pesquisa & Desenvolvimento da Flora, estar antenada às inovações e acompanhar de perto os hábitos dos consumidores é um dos fatores que faz com que as marcas da Flora sejam reconhecidas “Temos que ser ágeis diante dos desejos e necessidades dos consumidores, observando todos os aspectos, como as mudanças de temperatura. Desenvolvemos produtos com maior foco nas propriedades hidratantes para as estações mais frias, pois as pesquisas mostram que, quando o assunto é cuidar do corpo como um todo, a hidratação é a característica mais procurada em um produto”, afirma Cintia.

Além desse olhar sobre cuidar do corpo como um todo, em que 76% dos pesquisados apontou a prioridade de hidratação intensa, seguida por rendimento (54%) e perfumação (53%). Essa máxima também vale quando olhamos separadamente para homens e mulheres.

Ao serem questionadas sobre o autocuidado em beleza, 61% das mulheres mencionaram a hidratação da pele e do corpo; entre os demais hábitos reportados estão uso de máscaras faciais (45%), banhos de sol (32%), rotina de skincare (30%) e banhos relaxantes (25%). No caso dos homens, o comportamento é parecido, com 44% mencionando hidratação corporal, 26% máscaras faciais, 38% banhos de sol e 27% banhos relaxantes.

Quando o foco são os cuidados com os cabelos, a prioridade se repete, visto que o ressecamento capilar é uma grande preocupação para mais da metade dos participantes das pesquisas (53%). Visando combater isso, 54% dos entrevistados utilizam máscaras de tratamento ou creme para pentear durante a rotina de cuidados com os fios.

Além disso, as pesquisas revelaram também o que significa cuidado de uma forma ampla e, para a maioria dos participantes (67%), cuidado significa ter uma atitude de prevenção. “Sob esse ponto de vista, manter a pele e cabelos hidratados está muito relacionado a essa definição de cuidado dos brasileiros, porque manter a hidratação em dia é uma excelente maneira de prevenir, seja o envelhecimento precoce, seja os cabelos ressecados, especialmente agora no inverno”, destaca a diretora de P&D.

A Flora é uma empresa brasileira que busca, no mundo todo, alternativas para desenvolver as melhores soluções em cuidados. Cintia reforça que, apenas nos últimos cinco anos, o time de P&D foi responsável por lançar mais de 300 novos produtos e movimentar mais de 600 SKUs, sendo 254 de novas tecnologias divididas entre cuidados pessoais e da casa. “Buscamos, em cada lançamento, cumprir nosso propósito de ajudar cada pessoa a se cuidar melhor, com produtos inovadores e com qualidade”, finaliza.