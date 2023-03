Carbios dobra número de patentes concedidas em dois anos relacionadas às suas tecnologias enzimáticas proprietárias

Notícias regulatórias:

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230228006195/pt/

L-R: Georges ZAKHIA, Lise LUCCHESI (Intellectual Property Director), Jade FESANCIEUX (Photo: Carbios) Gostou dessa matéria? Receber notícias Powered by

A Carbios (Euronext Growth Paris: ALCRB) (Paris:ALCRB), pioneira no desenvolvimento e industrialização de tecnologias biológicas para reinventar o ciclo de vida de plásticos e têxteis, dobrou seu número de patentes emitidas desde a última revisão publicada no final de 20201.

Proteção dos processos da Carbios

Atualmente, a Carbios e sua subsidiária Carbiolice detém 336 títulos em todo o mundo, divididos em 53 famílias de patentes. Em 2022, vários títulos protegendo as enzimas de degradação de PET proprietárias foram concedidos em países de interesse, como os Estados Unidos e também em países asiáticos, incluindo Indonésia, Coréia do Sul, China, Japão e Índia. A Carbios também recebeu concessões em suas famílias de patentes que protegem o processo de produção de plásticos biodegradáveis, notadamente o masterbatch contendo a enzima ou seu processo de produção.

“Nos últimos dois anos, nos concentramos principalmente no fortalecimento da proteção de nosso processo de bioreciclagem de PET e suas enzimas proprietárias”, comentouLise LUCCHESI, Diretora de Propriedade Intelectual da Carbios. “Nos próximos anos, continuaremos consolidando a proteção desse processo e do nosso processo de biodegradação de PLA, registrando novos pedidos de patente. Também acompanharemos ativamente nossas solicitações de patente registradas para obter as patentes concedidas.”

“Desde o início da Carbios, os departamentos de P&D e Propriedade Intelectual trabalharam em conjunto para garantir a proteção máxima de nossas enzimas e processos”, comentouAlain Marty, Diretor Científico da Carbios. “Esses esforços contínuos para obter ampla proteção internacional são fundamentais para proteger nossas inovações e garantir a implantação industrial de nossas tecnologias”.

Proteção mundial

A Carbios está expandindo seu portfólio de propriedade intelectual em regiões e países onde há forte demanda por suas tecnologias disruptivas (veja a Fig. 1), notadamente:

na Europe : 40 títulos europeus, que podem ser concedidos nos 39 estados membros da Organização Europeia de Patentes

: 40 títulos europeus, que podem ser concedidos nos 39 estados membros da Organização Europeia de Patentes na América do Norte : 41 títulos nos Estados Unidos e 23 no Canadá

: 41 títulos nos Estados Unidos e 23 no Canadá na Ásia: 152 títulos, incluindo 37 na China, 27 no Japão e 24 na Índia

A Carbios também tem 14 solicitações de patente que podem ser estendidas para outros países ou regiões do mundo nos próximos anos.

“Estamos convencidos de que a reciclagem biológica é a solução mais eficiente e circular para degradar plásticos”, afirmou Emmanuel LADENT, CEO da Carbios. “A proteção de nossas enzimas e processos está no centro de nosso trabalho, e temos uma equipe de Propriedade Intelectual dedicada na Carbios. A partir de 2023, também focaremos nossos esforços na proteção de inovações relacionadasàdegradação enzimática de outros polímeros”.

Uma equipe de Propriedade Intelectual dedicada

A equipe de Propriedade Intelectual da Carbios inclui uma Diretora (que também é membro do Comitê Executivo) e dois engenheiros de patentes especializados nas áreas da biotecnologia e química de polímeros, um dos quais é representante no Gabinete Europeu de Patentes. A equipe é apoiada por duas empresas externas de consultoria de Propriedade Intelectual (Becker & Associés e Franck Tetaz Intellectual Property). Por último, um Comitê de Propriedade Intelectual responde regularmente ao Conselho de Administração da Carbios.

Sobre a Carbios

Fundada em 2011 pela Truffle Capital, a Carbios é uma empresa de biotecnologia ecológica, desenvolvendo processos biológicos e inovadores. Através de sua abordagem exclusiva de combinar enzimas e plásticos, a Carbios visa satisfazer as novas expectativas dos consumidores e os desafios de uma ampla transição ecológica, ao assumir um grande desafio de nosso tempo: a poluição plástica e têxtil. A Carbios desconstrói qualquer tipo de PET (o polímero dominante em garrafas, bandejas, tecidos feitos de poliéster) em seus componentes básicos que podem ser reutilizados para produzir novos plásticos PET com qualidade equivalente aos virgens. Esta inovação PET, a primeira do gênero no mundo, foi recentemente reconhecida em um artigo científico publicado na capa da prestigiosa revista Nature. A Carbios iniciou com sucesso sua planta de demonstração em Clermont-Ferrand em 2021. Agora, deu mais um passo importante rumoàindustrialização de seu processo com a construção de uma unidade inédita em parceria com a Indorama Ventures.

Em 2017, a Carbios e a L’Oréal fundaram um consórcio para contribuir com a industrialização de sua tecnologia proprietária de reciclagem. Comprometidas em desenvolver soluções inovadoras para o desenvolvimento sustentável, Nestlé Waters, PepsiCo e Suntory Beverage & Food Europa se uniram a este consórcio em abril de 2019. Em 2022, a Carbios assinou um contrato com On, Patagonia, PUMA e Salomon, a fim de desenvolver soluções que promovam a capacidade de reciclagem e circularidade de seus produtos. A PVH Corp. se uniu a este consórcio em janeiro de 2023.

A empresa também desenvolveu uma tecnologia de biodegradação enzimática para plásticos de uso únicoàbase de PLA (um polímero de origem biológica). Esta tecnologia pode criar uma nova geração de plásticos que são 100% compostáveis em temperatura ambiente, mesmo em condições domésticas, integrando enzimas no coração do produto plástico.

Para mais informações, acesse carbios.com / Twitter: Carbios / LinkedIn: Carbios / Instagram: insidecarbios

A Carbios (ISIN FR0011648716/ALCRB) é elegível para o PEA-PME, um programa do governo francês que permite que seus residentes que investem em pequenas e médias empresas se beneficiem de descontos no imposto de renda.

Este comunicadoàimprensa não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra de quaisquer títulos na França, Europa, EUA ou em qualquer outro país.

Em caso de discrepância entre as versões em francês e inglês deste comunicadoàimprensa, a versão em francês irá prevalecer.

1 Cf. comunicado de imprensa de 14 de janeiro de 2021

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230228006195/pt/

Contato:

CARBIOS



Melissa Flauraud



Assessoria de Imprensa

[email protected]



Benjamin Audebert



Relações com Investidores

[email protected]



+33 (0)4 73 86 51 76

Assessoria de Imprensa (França)



Iconic



Marie-Virginie Klein

[email protected]



+33 (0)1 44 14 99 96

Assessoria de Imprensa (EUA)



Rooney Partners



Kate L. Barrette

[email protected]



+1 212 223 0561

Assessoria de Imprensa (DACH e Reino Unido)



MC Services



Anne Hennecke

[email protected]



+49 (0)211 529 252 22

Fonte: BUSINESS WIRE