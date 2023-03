Certificações de fornecedores combateriam casos de trabalho escravo no Brasil

Um recente caso de trabalho escravo chocou o Brasil no final do mês de fevereiro. Atendendo a uma denúncia, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) resgatou 206 pessoas em situação de trabalho análogo à escravidão, em uma fazenda no munícipio de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Após o resgate, realizado na última terça-feira (28.02), o Ministério do Trabalho e Emprego identificou que a empresa que praticava o crime fornecia uvas para as marcas Salton, Garibaldi e Aurora.

Além de serem obrigadas a permanecerem o tempo todo no local, as vítimas também recebiam comida estragada e torturas físicas, caso reclamassem das condições de trabalho. A repercussão nas redes sociais foi imediata, com consumidores revoltados e organizando um boicote aos produtos das empresas envolvidas.

O presidente da Associação Brasileira de Avaliação da Conformidade (Abrac), Synésio Batista, explica que o caso poderia ter sido evitado se as empresas realizassem auditorias sociais ou procedimentos de certificação, como a SMETA e Rainforest Alliance, que atestam que fornecedores realizam um trabalho ético e sustentável.

“As marcas alegaram que desconheciam essa situação da empresa terceirizada que contrataram, mas esta afirmação pode não alterar o quadro da situação”, explica Batista. “É obrigação de toda instituição conhecer seus fornecedores, pois eles também fazem parte da empresa”, completa.

O selo Rainforest Alliance é internacionalmente reconhecido, e traz garantia aos consumidores que os produtos que consomem são cultivados e colhidos obedecendo altos padrões sociais, econômicos e ambientais, possibilitando a conservação do ecossistema e da biodiversidade.

Já a Auditoria Ética Comercial SMETA foi criada pelos membros da Sedex (Supplier Ethical Data Exchange), uma organização que defende práticas comerciais éticas e socialmente responsáveis na cadeia de abastecimento global. “A Auditoria SMETA é aplicável a todos e não somente aos membros da Sedex. É uma avaliação essencial para que a empresa saiba que seus fornecedores obedecem a leis trabalhistas e prezam por saúde e segurança no trabalho”, acrescenta Synésio.

Para obter a certificação Rainforest Alliance e a Auditoria Social SMETA é necessário entrar em contato e solicitar orçamentos de organismos certificadores – como os associados da Abrac –, “pois essa é a garantia de que os serviços de qualidade e reconhecidos dentro e fora do Brasil”, conclui o presidente da Abrac.

