Homem sofre tentativa de homicídio Porto da Folha

Na noite de quarta-feira (22), ocorreu uma tentativa de homicídio no Povoado Linda França, localizado na Zona Rural de Porto da Folha.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi abordada por dois indivíduos desconhecidos que chegaram em uma motocicleta e efetuaram disparos de arma de fogo. A vítima foi socorrida e levada ao Hospital de Nossa Senhora da Glória, apresentando duas perfurações – uma no rosto e outra nas costas.

Não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde da vítima. Qualquer informação relacionada à autoria do crime pode ser repassada de forma anônima por meio do Disque-Denúncia, no número 181.