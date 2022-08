Consórcios têm apresentado saldos altamente positivos e movimentado a economia

Presente nos mais diversos segmentos, os consórcios, como alternativa planejada para aquisição de bens móveis e imóveis e na contratação de serviços, vem apresentando saldos altamente positivos nos últimos tempos. A mais recente pesquisa da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcio (ABAC) revela crescimento nas vendas acumuladas para aquisição de caminhões com aumento de 94% no último ano, de imóveis, 44,9% nos últimos 5 anos, e máquinas agrícolas, 326,5% também em cinco anos.

Acompanhando o mercado, o Consórcio Nacional Bancorbrás, uma das administradoras dessas operações do Centro-Oeste, divulgou crescimento nas vendas acumuladas, nos últimos 5 anos, de 54% para bens móveis e de 34% em imóveis. O Diretor Executivo do Consórcio Nacional Bancorbrás, José Climério Silva Souza, lembra que por se tratar de uma modalidade financeira segura e sem juros, o consórcio é uma forma de investir sem se descapitalizar. “O formato permite que os clientes realizem um investimento adequado ao seu orçamento. Por não ter juros e com parcelas que cabem no bolso, é uma forma de planejamento financeiro e uma oportunidade de aplicar em um bem e realizar sonhos sem prejudicar o orçamento familiar ou empresarial”, afirma.

Agilidade e flexibilidade

José Climério explica que o consórcio dispõe de diversos grupos e planos de pagamento que atendem às necessidades de cada cliente, possibilitando ao consorciado se programar financeiramente para comprar o desejado automóvel novo ou usado, realizar aquela viagem dos sonhos ou adquirir um imóvel próprio, por exemplo, tudo isso com o baixo custo deste tipo de operação.