Crescimento mais rápido da nuvem no Brasil expande o ecossistema AWS

As empresas no Brasil aceleraram a adoção de serviços de nuvem pública nos últimos anos, com os parceiros da AWS desempenhando um papel importante na viabilização dessas migrações e na operação contínua de ambientes de nuvem, de acordo com um novo relatório de pesquisa publicado hoje pelo Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), uma empresa líder global em pesquisa e consultoria em tecnologia.

O relatório ISG Provider Lens™ AWS Ecosystem Partners 2022 para o Brasil conclui que a AWS fortaleceu sua posição como líder em nuvem no Brasil, expandindo suas operações, entregando mais produtos e serviços e credenciando mais fornecedores de serviços. O crescente ecossistema AWS do país oferece valor progressivo aos usuários da nuvem nos setores público e privado.

“O mercado brasileiro de nuvem pública está amadurecendo”, disse Bernie Hoecker, sócio de Enterprise Cloud Transformation do ISG. “Mais organizações estão adotando a nuvem e, para muitas, o foco está mudando da redução de custos para o alcance das metas de negócios.”

A maioria dos novos usuários de nuvem no Brasil ainda prefere migrar suas cargas de trabalho como estão, usando métodos lift-and-shift, diz o ISG. No entanto, muitas empresas agora estão buscando soluções de conteinerização e nativas da nuvem. A modernização dos ambientes de nuvem acelerou nos últimos meses, principalmente com o uso de infraestrutura como código (IaC). As empresas estão adotando abordagens automatizadas para reduzir a necessidade de escassas habilidades de programação em nuvem.

À medida que o uso da AWS e de outras nuvens públicas amadurece, também cresce a demanda por serviços gerenciados em nuvem para reduzir os custos operacionais e acelerar a inovação, diz o relatório. O mercado brasileiro tem mostrado um interesse especialmente forte nos serviços FinOps, que ajudam as empresas a monitorar e controlar as despesas com a nuvem.

O setor público do Brasil acelerou o uso de nuvens públicas após a pandemia, depois que desafios como o trabalho remoto obrigatório revelaram os benefícios da nuvem, diz o ISG. A AWS e seus parceiros de ecossistema firmaram, desde 2020, muitos contratos com agências federais, estaduais e locais, que estão usando serviços em nuvem para automação de tarefas, previsão de demanda de serviços, redução de documentos em papel e outros recursos.

A demanda por serviços de IoT da AWS também está aumentando no Brasil,àmedida que as empresas aproveitam o recente lançamento da rede 5G para iniciar projetos de IoT habilitados para nuvem em agricultura, saúde, logística e outras aplicações, diz o relatório.

“O alto custo de coleta e transmissão de dados atrasou a implementação da IoT no Brasil até que o 5G se tornasse disponível”, disse Jan Erik Aase, sócio e líder global da ISG Provider Lens Research. “Fornecedores de serviços certificados pela AWS especializados em IoT e análise de dados estão ajudando a tornar esses projetos possíveis.”

O relatório também explora outras tendências no mercado brasileiro de AWS, incluindo o crescente interesse em migrar as plataformas SAP existentes para a AWS e as crescentes preocupações sobre as estratégias de sustentabilidade dos fornecedores de nuvem.

O relatório ISG Provider Lens™ AWS Ecosystem Partners 2022 para o Brasil avalia as capacidades de 40 fornecedores em sete quadrantes: AWS Managed Services, AWS SAP Workloads, AWS Data Analytics and Machine Learning, AWS Internet of Things (IoT) Services, AWS Migration Services, AWS Consulting Services e Brazil Public Sector — Technology Services.

O relatório aponta BRLink, Compass UOL, dataRain, Dedalus, IPsense, Logicalis, Nextios e TIVIT como Líderes em quatro quadrantes cada. Nomeia Claranet, Darede, SoftwareONE e Wipro como Líderes em três quadrantes cada e Accenture, ST IT e Stefanini como Líderes em dois quadrantes cada. AX4B, Embratel, Extreme Group, G&P, MIGNOW, NTT DATA e Sky.One são nomeados Líderes em um quadrante cada.

Além disso, a Accenture e a V8.Tech são nomeadas como Rising Stars – empresas com um “portfólio promissor” e “alto potencial futuro” pela definição do ISG – em dois quadrantes cada. O relatório aponta dataRain, Embratel, Extreme Group, Inmetrics e Projetas como Rising Stars em um quadrante cada.

Versões personalizadas do relatório estão disponíveis em Darede, G&P, Inmetrics, IPsense, Logicalis, ST IT e TIVIT.

O relatório ISG Provider Lens™ AWS Ecosystem Partners 2022 para o Brasil está disponível para assinantes ou para compra única nesta página.

Sobre o ISG Provider Lens™Research

A série de pesquisas em quadrantes do ISG Provider Lens™ é a única avaliação de provedor de serviços desse tipo a combinar pesquisa empírica baseada em dados e análise de mercado com a experiência e observações do mundo real da equipe de consultoria global do ISG. As empresas encontrarão uma grande quantidade de dados detalhados e análises de mercado para ajudar a orientar sua seleção de parceiros apropriados (sourcing), enquanto os consultores do ISG usam os relatórios para validar seu próprio conhecimento de mercado e fazer recomendações aos clientes corporativos do ISG. A pesquisa atualmente abrange fornecedores que oferecem seus serviços globalmente, em toda a Europa, bem como nos Estados Unidos, Canadá, Brasil, Reino Unido, França, Benelux, Alemanha, Suíça, países nórdicos, Austrália e Cingapura/Malásia, com mercados adicionais a serem adicionados no futuro. Para obter mais informações sobre o ISG Providers Lens™ da ISG, visite esta webpage.

Uma série de pesquisas complementares, os relatórios ISG Provider Lens Archetype, oferecem uma avaliação inédita de fornecedores da perspectiva de tipos específicos de compradores.

Sobre o ISG

ISG (Information Services Group) (Nasdaq: III) é uma empresa líder global em pesquisa de tecnologia e consultoria. Um parceiro de negócios confiável para mais de 700 clientes, incluindo mais de 75 das 100 maiores empresas do mundo, o ISG está comprometido em ajudar corporações, organizações do setor público e provedores de serviços e tecnologia a alcançar excelência operacional e crescimento mais rápido. A empresa é especializada em serviços de transformação digital, incluindo automação, nuvem e análise de dados; assessoria de sourcing; governança gerenciada e serviços de risco; serviços de telecomunicações; estratégia e desenho de operações; gestão de mudança organizacional, inteligência de mercado e pesquisa e análise de tecnologia. Fundada em 2006 e com sede em Stamford, Connecticut, o ISG emprega mais de 1.300 profissionais digital-ready que operam em mais de 20 países – uma equipe global conhecida por seu pensamento inovador, influência de mercado, profundo conhecimento em tecnologia e indústria, e pesquisa e recursos analíticos de classe mundial com base nos dados de mercado mais abrangentes do setor. Para mais informações visite http://www.isg-one.com/

