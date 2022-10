Crises climáticas, sociais e políticas serão abordadas em livro

Organizada e coordenada pela psicóloga Valéria Sanchez e o cientista político Volmer Silva do Rego, o livro “Emergências Sistêmicas – Civilizações Transitórias em Diálogos Transculturais” será lançado no próximo dia 23 de outubro, domingo, às 16h, e aborda temas sobre civilização, sustentabilidade, política e crises globais. O evento acontecerá na Livraria Cultura, Conjunto Nacional, em São Paulo.

O prefácio do cientista social e psicólogo Roberto Gambini aborda as causas que propiciaram a pandemia, as crises climáticas, sociais e políticas de nossa civilização em transição. Aponta a urgente necessidade de expansão e aprofundamento de nossa consciência coletiva para reconduzir a sociedade a um caminho de vida.

De acordo com o engenheiro Allen Habert, que faz a introdução, ressalva que o livro traz a certeza de que a essência da sociedade é a vida, e não o lucro. Destaca a importância do desafio da conquista da democracia, o grande pacto da humanidade, durante o período republicano no Brasil mostrando que, sem ela, regride-se muito socialmente e amplia-se o fosso entre o andar de cima e as maiorias.

Destaca Valéria Sanchez, organizadora do projeto, para dar origem à obra, foram convidados especialistas de diversas áreas, como doutores, professores e analistas, juntamente com os povos indígenas, que contribuíram no diálogo em busca de um bem comum para a sociedade, onde se possa aproveitar todos os recursos naturais do país e inseri-los em referência mundial.

Serviço: Lançamento do livro “Emergências Sistêmicas – Civilizações Transitórias em Diálogos Transculturais”

Local: Livraria Cultura – Conjunto Nacional

Endereço: Av. Paulista, 2.073

Quando: 23 de outubro (domingo)

Horário: 16h

Entrada: Gratuita