DRYKO grava novos vídeos com apoio do SENAI-SP

Neste mês de setembro, a DRYKO Impermeabilizantes está gravando novos vídeos instrutivos na escola “SENAI Orlando Laviero Ferraiuolo” (SP), numa parceria firmada há dois anos para a realização de cursos para profissionais da construção civil.

Para a empresa, qualificar os profissionais que atuam na área da construção civil contribui para obras de qualidade, evitando problemas causados por instalações mal executadas ou por produtos inadequados.

Vídeos no TikTok e nas embalagens

Os novos filmes poderão ser acessados nas embalagens dos produtos por meio de QR Code já a partir de outubro, contribuindo para esclarecer dúvidas e informar os consumidores sobre a aplicação de cada item.

“Quando lançamos o novo projeto visual dos produtos da DRYKO Impermeabilizantes, o objetivo foi colaborar com quem compra e com que vende, pois as informações técnicas ficam disponíveis no ponto de venda, de forma prática e rápida”, destaca Rodrigo Morelli, Gerente de Marketing da DRYKO Impermeabilizantes. Ele adianta que os novos vídeos são curtos – de 1min30s a 2min15s – e possuem uma linguagem “leve”, acessível a todos os públicos-alvo: consumidores, instaladores, especificadores, atendentes de lojas do varejo, promotores e profissionais da construção civil. Além de informações técnicas, os filmes mostram onde e de que forma o produto deve ser aplicado.

“Faremos também uma adaptação dos vídeos, deixando-os ainda mais curtos e dinâmicos, para uso em redes sociais como o TikTok, alcançando os clientes em todas as plataformas de divulgação”, acrescenta Rodrigo Morelli.