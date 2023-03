Dia Mundial da Água é comemorado com Expedição pelo rio Piracicaba

Na semana em que se comemora o Dia Mundial da Água, o CBH-Piracicaba realiza a 2ª fase da Expedição Piracicaba – pela vida do Rio. O evento, que teve início na nascente do rio, em Ouro Preto, no último sábado, 18/03, já percorreu as cidades de Mariana, Catas Altas, Alvinópolis, Santa Bárbara, Barão de Cocais e São Gonçalo do Rio Abaixo. O encerramento será no sábado, 25/3, em Ipatinga, onde o Rio Piracicaba deságua no Rio Doce.

A Expedição tem o objetivo de sensibilizar a comunidade sobre os problemas e soluções para a recuperação do Rio Piracicaba. Nesse contexto, estão sendo divulgados os resultados dos estudos promovidos pela Universidade Federal de Itajubá campus Itabira (Unifei), por meio do Programa de Pós-Graduação em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos – ProfÁgua, sobre a qualidade das águas e da região hidrográfica.

Dona Maria dos Santos, integra ao grupo de lavadeiras de São Gonçalo do Rio Abaixo, e recorda do rio com saudades e acende o alerta: “hoje está acabando tudo, não se pode deixar acabar”. Do mesmo grupo, dona Mariana Moreira, conta que sua relação com o rio vem desde a infância, “o começo do trabalho era muito cedo e esse rio está muito longe de ser o rio que a gente conheceu. Hoje não estão preocupados com a aparência dele. Ele ‘tá’ sendo massacrado e agredido,” denuncia.

Os dados colhidos durante a primeira fase da expedição e, também, os do Plano Integrado de Recursos Hídricos do Rio Doce (PIRH-Doce), apontam o saneamento básico como um dos principais gargalos da Bacia. “Foram detectadas variáveis relacionadas ao lançamento de carga orgânica e sabemos que a minoria dos municípios da bacia possui estação de tratamento de esgoto – dessa forma, a busca pela universalização do saneamento, principalmente para o tratamento de esgoto, é importante para a melhoria da qualidade da água”, aponta o professor do ProfÁgua e especialista em saneamento básico, Eduardo Couto.

“O lançamento do esgoto sem tratamento ainda é uma realidade presente. Diante disso, serão investidos R$ 70 milhões no ‘Protratar Piracicaba’, que financia obras para a implementação e ampliação de sistemas de esgoto e abastecimento de água nas cidades da Bacia”, anuncia Jorge Martins, presidente do CBH-Piracicaba.

A degradação do solo para a criação de pastagens tem prejudicado as áreas de recarga hídrica e as matas ciliares, acelerando o processo de assoreamento do rio. Para conter, o CBH-Piracicaba financia o “Rio Vivo” – A iniciativa, que está sendo executada, visa à recuperação de nascentes, expansão do saneamento rural e redução da geração de sedimentos.

Somente em 2023, mais de 60 nascentes foram cercadas em quatro cidades – Alvinópolis, Santa Bárbara, Barão de Cocais e Rio Piracicaba. Ao todo, 303 nascentes serão cercadas. Após essa etapa, serão construídas fossas sépticas e caixas secas nas propriedades rurais.

“A expedição é importante por trazer toda a história da bacia, ocupação, todos os impactos, desenvolvimento econômico e os cuidados que precisamos ter com a água. Não se consegue realizar projetos sem ter essa base de informações. Ela é de suma importância para a gestão pública e privada, para que se saiba o que fazer para proteger a água e seu uso sustentável”, destaca a educadora ambiental, Consuelo Paganini, durante o evento em Barão de Cocais.

Programação para o restante da semana

22/03 – Nova Era e João Monlevade/Bela Vista de Minas

23/03 – Rio Piracicaba e São Domingos do Prata

24/03 – Antônio Dias, Jaguaraçu/Marliéria e Vale do Aço (Coronel Fabriciano, Ipatinga, Santana do Paraíso e Timóteo)

25/03 – 7h: Ato simbólico na foz do rio Piracicaba em Ipatinga.