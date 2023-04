Dupla Tiago e Rodrigo lança seu novo trabalho: a canção Receba

O cancioneiro da música sertaneja, estilo musical dominante no Brasil – tanto no rádio quanto nas festas públicas e no streaming, segundo pesquisa realizada pelo Datafolha em julho de 2022, não está alheio ao burburinho das redes sociais. A canção Receba, lançamento dos irmãos Tiago & Rodrigo, retoma a tradição deste gênero em enaltecer a dor de amor, porém introduz um elemento, como o próprio título antecipa, familiar aos adeptos do universo digital e de sua cartela de influencers. Dentre eles, Iran de Santana Alves, mundialmente conhecido como Luva de Pedreiro, responsável por popularizar o bordão “receba”.

Receba narra a história de um relacionamento malsucedido em que a mulher não soube valorizar o afeto que o namorado lhe deu. Magoado, ele termina o relacionamento. Sua ex, entretanto, sente a falta dele e pede para reatarem. É quando o rapaz deseja que ela receba de volta todo o sofrimento que ele passou após o término. Mas deixa uma ponta de esperança ao dizer que vai pensar na possibilidade de resgatarem o namoro.

“Iran é um dentre milhares de brasileiros nascidos no interior do país, de origem simples e batalhadora, assim como meu irmão e eu. A espontaneidade e a capacidade que ele tem de se conectar com milhares de pessoas ao redor do mundo nos chamou a atenção. Por isso, quisemos homenageá-lo”, afirma Tiago Pereira, que compôs a letra em parceria com Julio César (Dui).

Apesar de a trama se apoiar em um desencontro amoroso, ela não resultou numa canção triste. Pelo contrário, foi feita para as pistas. Por isso, foram introduzidos elementos da bachata e do arrocha, ritmos latinos, derivados do bolero, além de batidas eletrônicas, teclados, percussão, sanfona e violão. Ela conta até com uma coreografia pensada para o TikTok. “Queremos que as pessoas dancem enquanto cantam”, justifica Tiago.

O novo hit da dupla foi produzido pelo maestro Ricardinho Lopes, responsável pela produção dos últimos trabalhos de nomes como Paula Fernandes e César Menotti & Fabiano. Já o videoclipe recebeu a condução do diretor Raphael Felisbino, profissional do audiovisual com experiência no mercado publicitário e participação em trabalhos como a série As Aventuras de José & Durval, baseada na biografia de Chitãozinho & Xororó, produzida para a Globoplay.

História da dupla

Os irmãos cantam juntos desde quando Rodrigo, primeira voz, tinha 5 anos de idade e, Tiago, 9 anos. O mais velho nasceu em Anápolis, Goiás, berço da música sertaneja; o mais novo, em São Paulo. A mãe tocava violão nas festas da família com os pequenos sempre ao lado, até que os dois começaram a cantar despretensiosamente com ela.

Em dezembro de 1995, estrearam seu primeiro show profissional num barzinho. Mais tarde se mudaram para Araguari, Minas Gerais, e passaram a tocar em bares, restaurantes, hotéis e festas de roça. Na época, miravam o exemplo das célebres duplas Zezé di Camargo & Luciano; Leandro & Leonardo; Chitãozinho & Xororó. Mas em suas veias já corria a influência dos ídolos precursores: Tião Carreiro & Pardinho; Tonico & Tinoco; Milionário e José Rico. Atualmente, eles se espelham em nomes como Henrique & Juliano; Jorge & Mateus e Gusttavo Lima.

Ficha Técnica

Receba

Compositores: Julio César (Dui) e Tiago Pereira

Produção Musical: Ricardinho Lopes

Direção de Vídeo: Raphael Felisbino

A canção está disponível em todas as plataformas de streamings de música:

Spotify

Deezer

Amazon Music

Apple Music

Facebook

Tidal

Instagram Music

TikTok

Os links para todas elas estão no site da dupla: https://tiagoerodrigo.com.br

O clipe de Receba pode ser assistido no YouTube: https://youtu.be/xvIm1_5wj-I