Economista lança obra sobre “os dois lados da moeda” do mercado acionário

O mercado de ações é um dos ambientes mais complexos e dinâmicos para se investir e, ainda hoje, muito distante da maioria das pessoas. No livro “Mercado acionário: o que ele não quer que você saiba para ter sucesso”, o economista Luis Fernando Diedrich traz à tona diferentes questões sobre o meio e revela “os dois lados da moeda” de se investir numa bolsa de valores, destacando a possibilidade de ganhos e perdas, numa abordagem prática e de linguagem simples, além de segredos para o investidor iniciante ou com experiência.

Na obra, o autor reforça sobre o perfil do investidor, conceitos básicos para quem quer começar a investir, a ilusão do “comprar na baixa e vender na alta”, os riscos, regressão à média e curva de gauss (sino), onde investir e quando surgem as oportunidades, principais indicadores para auxiliar na aquisição de ações, liquidez, alavancagem e mercado incipiente, o fantasma chamado ganância, concentração ou diversificação das carteiras, psicologia financeira – a mente do investidor e tributação do lucro na venda de ações.

De acordo com Luis Fernando Diedrich, o impulso para a escrita do livro se deu “após constatar que a grande maioria dos livros de investimentos não reflete a realidade que o investidor deve conhecer e ter em mente para colocar em prática seus objetivos”, afirma. “Resolvi, modestamente, selecionar o que considero de relevante importância para quem quer efetivamente conhecer as nuances de mercado por meio de uma escrita didática, prazerosa e o mais importante, que reflita as verdades e surpresas que nos aguardam neste universo, sem complicações”.

O economista ressalta, por fim, que a inspiração para escrever o livro partiu do reconhecimento à necessidade que enxergou de se disseminar informações mais concretas e acessíveis sobre o mercado acionário e diz, ainda, que um sentimento específico foi o combustível para que sua obra fosse concretizada. “A paixão e experiência sobre o assunto desde meu primeiro emprego, quando tive contato com o mercado acionário, foram os principais propulsores para que eu decidisse publicar este livro que, acredito, vai clarear o pensamento dos leitores e interessados em investir no mercado de ações”.

Sobre o autor

Luis Fernando Diedrich é economista e advogado, com especialização em Direito Tributário, pós-graduação em Propriedade Intelectual e Novos Negócios e Tributação de Agronegócios pela Fundação Getúlio Vargas – FGV/SP. Diplomado pela ADESG – Associação da Escola Superior de Guerra, atuou por mais de 17 anos no mercado financeiro, em instituições nacionais e internacionais, e tem vasta experiência prática e teórica de mais de 30 anos no mercado acionário. Atualmente, é sócio-fundador da Diedrich Soc. Advogados e da Diedrich Participações Ltda. – esta última que administra investimentos no ramo florestal e em diversas empresas.