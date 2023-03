Equidade de gênero: IQA tem 66% do quadro de funcionários formado por mulheres

O mercado automotivo ainda é ocupado majoritariamente por homens. De acordo com dados do portal Automotive Business, a presença das mulheres na indústria automotiva brasileira está estagnada em torno de 20% há cinco anos. Já nos cargos de liderança, o número não chega a 1%.

Em busca pela igualdade de oportunidades entre os gêneros, o IQA – Instituto da Qualidade Automotiva tem realizado mudanças em sua própria cultura organizacional para promover a diversidade e inclusão no setor automotivo. Atualmente, 61% do quadro de funcionários da instituição é formado por mulheres, que também representam 45% dos cargos de liderança.

O superintendente do IQA, Alexandre Xavier, destaca que a promoção da igualdade de direitos e oportunidades entre homens e mulheres é uma das estratégias da Agenda ESG que, atualmente, deve ser prioridade para o setor automotivo.

“Queremos construir um ambiente corporativo cada vez mais plural, porque acreditamos que a diversidade traz novas perspectivas e inovação para a qualidade”, afirma Xavier.

ONU Mulheres

Em 2019, o IQA se comprometeu em cumprir os Princípios de Empoderamento da Mulher (Women’s Empowerment Principles – WEPs), compromisso com a ONU Mulheres pela equidade de gênero no mundo, que oferecem orientações sobre como empoderar as mulheres no mercado de trabalho e na comunidade. Com isso, o Instituto tornou-se a primeira entidade do setor automotivo a fazer parte do movimento no Brasil, de acordo com as Nações Unidas.

Os WEPs preveem sete princípios que traçam ações para promoção da participação feminina no ambiente corporativo. Entre eles estão estabelecer uma liderança corporativa sensível à igualdade de gênero, respeitar e apoiar os direitos humanos, promover educação, treinamento, desenvolvimento profissional e empresarial para mulheres.

Princípios que são vistos na prática no IQA, que se mantém engajado em promover ações de inclusão e diversidade para colaborar para uma sociedade igualitária e uma indústria automotiva mais equitativa.

Marina Nomura, colaboradora do IQA há três anos, conta que teve no Instituto uma oportunidade de crescimento profissional. “Cheguei em março de 2020 no cargo de gerente comercial e, após um ano, assumi também a gerência da área de marketing”, recorda.

Para ela, a ascensão feminina é essencial para o sucesso e desenvolvimento da qualidade automotiva. “É importante ter a presença da mulher em todas as áreas e dar a elas a oportunidade de estarem onde desejarem. Elas estão ocupando cada vez mais o setor automotivo e, quando falamos de qualidade automotiva, sendo o foco de atuação do IQA, as mulheres têm grande representatividade”, destaca a gerente comercial e de marketing do IQA.