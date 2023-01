Especialista em SEO dá dicas para estratégias de otimização de sites em 2023

Um levantamento de dados feito pela agência Hedgehog Digital, em parceria com a Opinion Box, aponta que mais de 90% dos consumidores brasileiros realizaram buscas na internet no último ano. A mesma pesquisa identificou que 88% dessas pessoas usaram a ferramenta de pesquisa Google para encontrar as informações.

Nesse sentido, as estratégias de SEO (otimização de sites) reúnem um conjunto de ações realizadas por profissionais no assunto visando melhorar o posicionamento de um site ou e-commerce nas páginas de pesquisa. O SEO objetiva, acima de tudo, posicionamento orgânico, ou seja, livre de anúncios. Segundo a pesquisa SEO Trends, realizada pela RD Station, as empresas que ainda não investem em Search Engine Optimization (36,7%) não conhecem suficientemente a metodologia.

Entretanto, a pesquisa da RD também constatou que quase 66% das empresas vislumbram a implementação de estratégias visando à otimização. Para acompanhar esse mercado, os profissionais de SEO precisam estar à altura das demandas, e o especialista Daniel Imamura, que atua com SEO há mais de 12 anos, explica o que é necessário.

Profissionais precisam mostrar seus diferenciais no mercado

Os profissionais de SEO precisam criar diferenciais em seu trabalho para atender às diferentes demandas do mercado digital. Sobre isso, o especialista em otimização de sites, Daniel Imamura, responsável pela Comunidade Imamura de SEO, é categórico ao afirmar que o atendimento é um dos principais diferenciais que o profissional precisa entregar ao cliente.

Segundo Imamura, “O bom atendimento vem encapsulado em processos claros, tempo de atendimento, formas de resposta, entre outras coisas que se pode entregar ao cliente para mostrar valor (…). É preciso saber guiar o cliente, mostrando que há qualidade no atendimento e processos claros”.

Metodologia é principal ponto de atenção, diz especialista

Um comportamento amador pode eliminar por completo as chances de um profissional atuar com SEO. Para ter sucesso, é preciso mostrar ao cliente que há previsibilidade dos resultados, e uma metodologia clara é a melhor forma de provar isso.

Nesse sentido, Daniel afirma que: “Aqueles que desejam atuar com SEO precisam traçar previsibilidades em todas as etapas do projeto, o que pode ser feito por meio de metodologias claras, que mostrem ao cliente tudo o que acontece no dia a dia do projeto, desde a mesa de negociação até as reuniões de resultado (…). O profissional pode se basear, inclusive, em uma metodologia que já foi testada e aprovada por especialistas no assunto”.