Esporte Clube Sírio promoverá sessão de cinema árabe com o filme “Belém, Zona de Conflito”, ganhador de nove prêmios internacionais

O Núcleo de Cultura Árabe do Esporte Clube Sírio promoverá uma sessão de cinema árabe gratuita com a exibição do filme “Belém, Zona de Conflito”, do diretor israelense Yuval Adler, neste sábado, 28 de maio, às 16h, na Sala Palmira.

Premiado em 9 festivais internacionais de cinema, o filme conta a história de Sanfur (Shhadi Maryee) filho mais novo de um militante palestino. Recrutado aos 15 anos por Razi (Tsahi Halevi), um oficial do serviço secreto israelense, ele se torna informante. Dois anos depois, ambos criaram um forte laço de afeição um pelo outro, tornando-se muito próximos. Sendo assim, o menino tenta conciliar as obrigações com sua rotina em família, vivendo uma vida dupla. A situação se complica, porém, quando os israelenses descobrem o envolvimento do irmão de Sanfur em práticas terroristas.

1h 39min / Drama, Suspense

Direção: Yuval Adler

Roteiro Yuval Adler

Elenco: Shadi Mar’i, Tsahi Halevi, Hitham Omari

Título original Bethlehem

14 anos

Trailer https://www.youtube.com/watch?v=46fDfZx1eDI

Serviço:

O quê: Sessão de cinema árabe gratuita – “Belém, Zona de Conflito”

Quando: 28 de maio, sábado, às 16h

Onde: Sala Palmira – Avenida Indianópolis, nº 1192, bairro Planalto Paulista – São Paulo – SP

Quanto: grátis

Site

https://www.sirio.org.br/