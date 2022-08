Garra International participa de feira de alimentos e bebidas na Jordânia

Um novo evento para a indústria de alimentos e bebidas está nascendo. A primeira edição da International Food and Technology Expo (INFTEXPO) será realizada entre os dias 17 e 20 de agosto em Amã, capital da Jordânia, e deverá atrair em torno de cem das maiores companhias do setor. Entre elas, a Garra International, trading de proteína animal que se destaca pelo profundo intercâmbio comercial que promove entre o Brasil e países do Oriente Médio.

Essa relação tem se tornado cada vez mais importante para as exportações brasileiras. Em 2021, por exemplo, das 4,6 milhões de toneladas de carne de frango embarcadas, quase um terço (1,33 milhão) teve países como Emirados Árabes, Arábia Saudita e Iêmen como destinos. Já no primeiro semestre de 2022, o Egito assumiu a terceira posição entre os principais importadores de carne bovina, gerando uma receita de US$ 274 milhões – alta de 268% em relação ao ano passado. Os dados são da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) e da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec).

Com a Garra, uma tendência de alta semelhante pode ser observada. Se em 2010, 57% de seus produtos seguiam para o Oriente Médio, hoje este índice está em 65%. Todos os produtos, entre carnes de frango, bovina e de carneiro, contam com a certificação Halal – que designa alimentos, produtos e serviços que podem ser consumidos por muçulmanos.

“O mercado de proteína halal vem crescendo ano após ano não só pela demanda dos países árabes, mas também por conta das comunidades muçulmanas espalhadas por todo o mundo. A Jordânia, especificamente, é um dos nossos principais hubs no Oriente Médio”, afirma Matias Hees, CCO da Garra. “Trata-se de um mercado maduro, tanto para produtos resfriados como congelados, além de ser um importante fornecedor para marcas regionais de produtos processados.”

Durante a INFTEXPO, a Garra estará localizada no Pavilhão C8, estande 9SQ/M. No local, os visitantes poderão encontrar informações e entender as oportunidades que a empresa oferece para diferentes tipos de mercados. Já por parte da companhia, há a expectativa de desenvolver relacionamentos com novos parceiros, aprofundar seu conhecimento sobre a rede local e discutir maneiras de agregar mais valor ao negócio.

A Garra espera aumentar seu faturamento no Oriente Médio em US$ 50 milhões em 2022, crescimento de 40% na comparação com 2021. Hoje, ela negocia 120 mil toneladas de proteína animal por ano – vendidas a cerca de 500 clientes em mais de 60 mercados –, e tem como meta quintuplicar seu faturamento, passando para US$ 1 bilhão até 2030.

