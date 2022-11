Grupo Planta anuncia abertura de 2 novos restaurantes em São Paulo

O Grupo Planta anuncia a abertura de 2 novas unidades, nos bairros de Pinheiros (prevista para novembro) e no Itaim (janeiro de 2023). Além da parceria com a rede global de hotéis Selina, onde operam a parte de alimentos e bebidas do café da manhã ao jantar e ainda um empório 24 horas, na unidade do centro de São Paulo, eles acabam de anunciar a abertura de uma nova unidade na rua Benjamin Egas, em Pinheiros, entre a Heavy House e o bar de vinhos Sede 261, e novidades no cardápio.

O outro conceito é a Green Kitchen Café, novo modelo de franquia do grupo que deve ser inaugurado no início de 2023 no Shopping JK, no bairro do Itaim em São Paulo e que tem o apoio da Francap, empresa especializada em franquias, e que está coordenando a expansão do grupo que em breve planeja desembarcar em outros estados além de São Paulo.

Nos restaurantes, o grupo atende uma grande demanda de uma nova geração de consumidores, especialmente os “millennials”, o grupo realiza eventos para empresas do setor financeiro e do universo tech, além de grandes festivais de música. “Esta nova geração já entende o poder do impacto das escolhas de consumo que fazemos e que a comida é a forma individual mais efetiva que temos para ajudar a combater questões climáticas, pandêmicas, e até o combate à fome” diz Fabio Zukerman, fundador do grupo.

A Green Kitchen vem crescendo também com itens do seu portfólio que já podem ser encontrados em algumas lojas do varejo e também no food service, como exemplo da rede de cafeteria Naked Coffee, que possui itens da GK no seu cardápio.

O grupo foca no crescimento no ramo de hospitalidade, plant-based e lifestyle.