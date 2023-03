Linha industrial de motobombas é uma das novidades do Grupo Unità na FEICON 2023

O Grupo Unità está de volta à FEICON (Feira Internacional da Construção Civil), que acontece entre os dias 11 e 14 de abril, na São Paulo Expo, com o lançamento de produtos nas áreas predial e do agronegócio, reforçando o seu portfólio em oferecer diversas soluções para os principais setores da economia.

Entre as principais novidades do Grupo composto por 14 marcas estão a Linha de Solda (maior amplitude de modelos e aplicações); Linha de Motobombas (com lançamentos na linha de spa e a chegada da linha industrial no nosso portfólio); Linha de Geradores; Linha de Ferramentas Pneumáticas e para Pintura, além do lançamento da linha de Ferramentas Elétricas.

“Por trás de todo o sucesso da companhia existe uma equipe de colaboradores movidos pelos desafios da inovação e evolução, firmados no compromisso de proporcionar a melhor experiência ao consumidor final”, diz o CEO do Grupo Unità, Claudinei Lange.

O Grupo Unità, com centro de distribuição em Itajaí (SC), Jundiaí (SP) e Cabo de Santo Agostinho (PE) e sede administrativa na cidade catarinense e paulista, foi fundado em 2018, com o objetivo de suprir a necessidade de empresas chinesas em realizar um trabalho diferenciado no Brasil no segmento da construção civil.

Desde então, vem crescendo exponencialmente e, atualmente, já conta com 14 marcas: Lepono (motobombas), Dongyin (motobombas submersas), Gidrox (motobombas), Huanli (controladores de pressão), Pulanka (bits e martelos), Teamwhole (bits e martelos), Kende (máquinas de solda), AWT (máquinas de solda), Geostar (máscaras de solda), ZS Power (geradores), Changfa (geradores), DCA (ferramentas elétricas e manuais), Rongpeng (ferramentas pneumáticas e pistolas de pintura) e Eluan (compressores).

Neste curto período de atuação, a empresa cresceu em solo brasileiro e, também, no exterior, com a abertura de filiais no Uruguai, Paraguai, México e, em breve, nos Estados Unidos”.

Na Feicon 2023, o Grupo Unità estará com seu showroom com todas as novidades em um stand de 200 m² no espaço C050/C054.

Outras informações estão no site www.grupounita.com.br .

Serviço: FEICON – 27ª EDIÇÃO

Data: 11 a 14 de Abril de 2023

Horário: Terça a Sexta, das 10h às 20h

Local: São Paulo Expo – São Paulo/SP

Endereço: Rodovia dos Imigrantes, Km 1,5 – Água Funda