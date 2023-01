Nova autora carioca lança método de autotransformação em forma de livro

Em tempos marcados pela intolerância, chega ao mercado editorial o livro “O Mundo de Ayah” (Editora Autografia) da autora Marcia Bruno Loureiro que lança seu livro e engajada quer resgatar a leitura. Marcia trata de evolução, contribuição com o próximo, segurança, amor ao saber e liberdade. O livro foi lançado em setembro de 2022.

O objetivo da autora com esta obra é apresentar ao leitor um método de autotransformação para tratar de suas questões em forma de livro, onde ela acredita ser acessível para todas as pessoas do mundo.

A autora conta mais ao leitor sobre o método desse livro: “Ele é colorido e as cores estão alinhadas com o método entregue e você vai levar para sua cabeceira”.

Marcia Bruno é: carioca, comunicóloga, master coach, master em Lideranças, especialista em meditação, astróloga e apaixonada pelo desenvolvimento do ser humano.