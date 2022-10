Para 97,5% dos heads de RH Comunicação Interna é estratégica

A Comunicação Interna tem se destacado entre os líderes de RH como um dos principais assuntos do ano, não só pelas dificuldades trazidas pela pandemia e pelo home office, mas, também, por ter se tornado um diferencial competitivo para a empresa, principalmente quando aborda temas como ESG, saúde mental, comunicação entre setores e com as lideranças. Uma tradicional pesquisa realizada durante um evento voltado para heads de Recursos Humanos, o HR First Class, reforça essa importância: 97,5% dos participantes afirmaram considerar a Comunicação Interna como uma ferramenta totalmente estratégica e 2,5% acreditam que é estratégica, mas de forma parcial. Nenhum dos presentes responderam que não consideram estratégica.

A relevância do tema para disseminação da cultura da empresa também foi ressaltada pelos 57,5% que informaram que o departamento de Recursos Humanos da empresa em que trabalham utiliza a Comunicação Interna para alinhar propósitos e disseminar a cultura organizacional. Somente 11,7% disse que o RH utiliza ferramentas restritas para esta finalidade e nenhum participante alegou que o RH não utiliza ferramentas com este objetivo.

Na pesquisa também foi questionado quais ferramentas os heads consideram mais efetivas. 21,7% acreditam que são os comunicados internos, newsletter e TV Corporativa, 19,2% acham que são as pesquisas internas, eventos e palestras, já 16,7% creem serem as ferramentas de integração interna como planner, google forms, Trello entre outras. Porém, 39,2% afirmaram que são todas as opções juntas e 25,8% que são a primeira e a segunda, enquanto somente 5% pensa que a segunda e terceira são melhores.

A importância da Comunicação Interna e das ferramentas utilizadas para este fim

O levantamento é realizado, apurado e apresentado durante o evento HR First Class, que, nesta 15ª edição, abordou a Comunicação Interna e a importância de comunicar para todos os públicos internos. “Por que comunicar é importante? Porque aquele funcionário lá na frente de loja vai cuidar do teu cliente, e seu cliente vai ser fiel e voltar, para isso ele precisa estar engajado à companhia”, comentou Agata Silva, Diretora LATAM do Meta (composta pelo Instagram, Facebook e outras mídias) durante sua palestra no evento.

A palestrante também ressaltou a necessidade de entender os objetivos da empresa ao investir em Comunicação Interna: “É importante entender quais indicadores e drivers de negócio você tem e como uma ferramenta de comunicação de fato consegue te ajudar a entregar os seus resultados, porque sem resultado ninguém vai investir no projeto”.

Já Ariel Costa, Diretor de Operações da Simplifica.CI (empresa de comunicação 4.0 e plataformas digitais), que também foi palestrante do evento, ressaltou a importância da escolha das ferramentas. “Vocês pensam: Qual canal eu vou usar na minha corporação? Depende, canais são importantes. Vocês têm que estar em todo o lugar, o tempo todo, porém tem que ser pessoal, a segmentação é importante. Então, utilizar tecnologias diversas, dependendo da diversidade do seu público, faz toda a diferença”.

O evento e a pesquisa

O evento, que foi produzido pela Scaldelai Projetos de Crescimento, em São Paulo, no último dia 06 de outubro, com o patrocínio da Amil e da Safe Care (empresa especializada em gestão integrada e auditoria do benefício saúde), já está na 15ª edição, e reuniu cerca de 150 líderes de RH de grandes empresas nacionais e internacionais. Na data, além das palestras, também foi apresentado um case de sucesso da empresa Midea Carrier, e foi realizada a pesquisa com todos os presentes.