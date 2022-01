O fato acontece no município de Nossa Senhora de Lourdes, porém o caso está sendo tratado no fórum da comarca de Gararu.

De acordo com uma das partes envolvidas, a criança teria sofrido pressão psicológica: “A avó diz a criança que se ela for morar com o pai, vai acontecer com ela o mesmo que aconteceu com a Isabela Nardoni.”.

Desesperado e muito preocupado do o bem estar da menina que agora tem 08 anos, o pai recorre à imprensa para que a justiça se apresse em julgar o caso.

