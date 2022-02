Homem é assassinado a tiros após partida de futebol

Enzo Kaynan Rodrigues dos Santos foi assassinado a tiros no final da manhã do último domingo, 20, no município de Nossa Senhora de Lourdes. De acordo com informações, a vítima teria ido até o local após o termino de uma partida de futebol em companhia do tio.

Ainda de acordo com informações, no bar, se iniciou uma discussão com um homem que acabou disparando contra Enzo e o tio. Enzo faleceu no local e seu tio foi atendido pelo SAMU e encaminhado para o Hospital Regional de Propriá.

O autor do crime fugiu do local e já tinha passagem pelo sistema prisional por outro homicídio.

A policia civil irá investigar o caso.