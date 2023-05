Equipes da Delegacia Regional de Lagarto e do Batalhão de Ações Táticas do Interior (BPati) deflagraram uma operação para prender Thiago de Jesus, conhecido como “Tuta”. Ele estava em regime semiaberto, falsificou documentação que indicava que estava trabalhando, mas estava praticando crimes como o tráfico de drogas nas cidades de Pedrinhas, Lagarto e Areia Branca. A ação policial ocorreu na noite dessa terça-feira (9).

De acordo com as informações apuradas durante uma investigação da Divisão de Narcóticos de Lagarto, com o apoio do BPati, o investigado estava cumprindo regime semiaberto e se aproveitava da situação para promover tráfico de drogas e outros crimes.

Segundo o apurado, Thiago falsificou contrato de trabalho para gozar do direito de trabalhar em ambiente externo, porém dedicava todo o seu tempo livre para cometer crimes, a exemplo de uma série de roubos em fazendas na região centro-sul de Sergipe, tráfico de drogas e homicídios.

As apurações policiais identificaram que Tiago estaria se deslocando para a cidade de Areia Branca na posse de drogas, que seriam distribuídas na cidade. Diante disso, as equipes fizeram um cerco na rodovia que liga Lagarto a Itabaiana.

Ao avistar as equipes que solicitaram a parada do investigado, Tiago fez disparos de arma de fogo e tentou atropelar os policiais que faziam o bloqueio. Após a resistência, foi iniciado um acompanhamento tático na tentativa de abordar o veículo que era conduzido por Thiago.

Durante a perseguição, o investigado perdeu o controle do veículo, saiu da pista de rolamento e acabou se chocando em uma rocha às margens da rodovia. Ele ainda desembarcou do veículo, abrigou-se e insistiu em atirar contra as equipes. Houve confronto, ele foi atingido, socorrido, mas morreu no Hospital de Lagarto.

Com o investigado, foram encontradas, além da arma utilizada contra os policiais, um tablete grande de maconha e crack.