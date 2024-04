Equipes da Delegacia Regional de Itabaiana identificaram um homem investigado por roubo durante ação policial deflagrada na manhã desta quarta-feira, 3. Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto. Uma arma de fogo utilizada pelo investigado também foi apreendida na ação policial, que contou com o apoio do 3º Batalhão da Polícia Militar (3º BPM).

Conforme levantamentos realizados pela delegacia, o investigado trabalhava com instalação de câmeras de segurança e, em um dos serviços prestados, mapeou toda a residência da vítima. Assim, ele observou onde havia dinheiro guardado e planejou todo o crime, que foi executado por ele e outros dois investigados.

No imóvel onde o roubo foi praticado, estavam uma mulher e uma criança, que permaneceram rendidas pelos investigados. Eles chegaram a apontar armas de fogo contra as vítimas durante a ação criminosa.

Durante a ação policial para o cumprimento do mandado nesta quarta-feira, o investigado entrou em confronto com as equipes policiais. Com ele, foi apreendida uma arma de fogo, bem como as máscaras e balaclava que foram utilizadas na execução do roubo.

Ainda conforme informações policiais, o investigado tinha extensa ficha criminal e já havia sido preso por tráfico de drogas e também foi indiciado pela prática de uma tentativa de latrocínio, que vitimou uma médica no ano de 2017.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre este e outros crimes patrimoniais sejam repassadas por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante será preservado.