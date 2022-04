Ação conjunta identifica suspeito de envolvimento com roubo de motocicleta em Itabaiana

Policiais civis lotados na Delegacia de Campo do Brito e na Delegacia Regional de Itabaiana e militares da 1° Companhia do 3° Batalhão de Polícia Militar (3º BPM) deflagraram uma ação conjunta com o objetivo de dar cumprimento a mandado de prisão preventiva contra um suspeito de roubo de motocicleta em Itabaiana. A ação policial ocorreu nessa terça-feira (26), em Campo do Brito.

De acordo com o delegado Rafael Kaufer, havia a informação do roubo de uma motocicleta em Itabaiana. “Já tínhamos informação de que ele roubava e traficava na região. E aí a gente tinha recebido informação de que no dia 24 ele tinha roubado uma motocicleta em Itabaiana, na região do Sítio Porto. Nas proximidades onde ele já foi encontrado”, detalhou.

O suspeito estava em em situação de flagrante. “Entramos na residência e fomos recebidos a tiro. Ele correu para o fundo da residência, deu dois disparos e houve a situação do confronto. O suspeito foi socorrido, mas não resistiu e veio a óbito”, acrescentou o delegado. Além desse suspeito, dois homens foram presos.

O suspeito que veio a óbito já tinha sido flagranteado por receptação, no dia 9 de janeiro de 2021, e outro flagrante ocorreu no dia 28 de dezembro de 2021, por roubo com uso de arma de fogo. Na receptação, ele havia sido detido com vários iphones e uma motocicleta roubada.