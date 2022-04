Operação conjunta apreende veículos adulterados e arma de fogo em Nossa Senhora da Glória

Companhia Independente de Operações Policiais em Área de Caatinga (Ciopac), desencadeou uma operação com o objetivo de cumprir mandados de busca e apreensão no Povoado Queimada da Onça em Nossa Senhora da Glória. A ação policial ocorreu na manhã desta quarta-feira (27).

Segundo o delegado Regional Jorge Eduardo, a ação policial é resultado de investigações sobre uma tentativa de homicídio. O crime ocorreu no dia 28 de fevereiro, na mesma localidade onde ocorreu a operação nesta quarta-feira. “O suspeito esperou a vítima se aproximar de casa e, escondido nas proximidades, efetuou vários disparos de arma de fogo, atingindo-a em três locais”, detalhou.

Segundo as investigações, o principal suspeito seria Daniel Lima dos Reis Junior, conhecido como “Cueca”, que foi preso por posse ilegal de arma. O suspeito Egnaldo de Oliveira Messias também foi preso, por receptação de veículo roubado. Com ele, foram encontradas as motocicletas apreendidas na ação policial.



A motivação do crime ainda será elucidada durante as investigações. Durante a ação policial, foi apreendida uma pistola de calibre 6.35 com nove munições, além de duas motocicletas com numeração adulterada e um Fiat Uno de cor branca com registro de apropriação indébita.