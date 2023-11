Em ação conjunta entre a Delegacia Regional de Itabaiana e o 3º Batalhão da Polícia Militar (3º BPM), um homem investigado por tráfico de drogas foi localizado nesta quarta-feira, 1º. A ação policial ocorreu na localidade conhecida como Vila de Zé de Melinha, em Itabaiana.

De acordo com as informações policiais, o investigado era apontado como um líder do tráfico de drogas na região. Ele também foi alvo de uma operação policial deflagrada nessa terça-feira, 30.

Durante a ação policial para o cumprimento do mandado de prisão contra o investigado, na manhã desta quarta-feira, ele entrou em confronto com as equipes policiais, foi atingido, socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias que possam contribuir com as investigações sobre o tráfico de drogas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181.