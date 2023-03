Ação conjunta prende em flagrante suspeitos de tentativa de homicídio em Ribeirópolis

Uma ação conjunta entre as polícias Civil e Militar resultou nas prisões em flagrante de Edivanildo Silva dos Santos e Silvaneide dos Santos, respectivamente 30 anos e 39 anos. Eles foram identificados como autores de tentativa de homicídio com uso de arma de fogo em Ribeirópolis. A ação policial ocorreu na tarde dessa segunda-feira (6).

De acordo com o delegado Gregório Bezerra, o crime teria acontecido em torno de uma discussão motivada por material de reciclagem. A vítima do crime é um homem de 36 anos

Diante da denúncia, as Polícias Civil e Militar agiram na busca pelos suspeitos, como também prestaram socorro ao autor e a vítima que reagiu a agressão criminosa também ferindo um dos autores.

Gostou dessa matéria? Receber notícias Powered by

“O fato criminoso será profundamente apurado, visto que a arma de fogo utilizada não foi encontrada e o delito de homicídio é tido como o mais grave em nosso ordenamento jurídico, e é inadmissível que pessoas estejam se matando por motivos tão fúteis, onde o rigor da lei pesará sobre os criminosos”, acrescentou o delegado.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido