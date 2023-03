Polícia Militar apreende cargas sem notas fiscais em Itabaiana

Ação conjunta de equipes da Companhia de Polícia Fazendária (CPFaz) e auditores da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) resultou na apreensão de dois caminhões com mercadorias sem notas fiscais no município de Itabaiana, região Agreste de Sergipe, nesta segunda-feira, 6.

De acordo com os relatos, a apreensão aconteceu às 9h30. No momento, os militares da CPFaz prestavam apoio aos auditores fiscais, e flagraram dois caminhões transportando cargas sem notas.

Após o flagrante, o caso foi encaminhado à Central de Comandos, em Nossa Senhora do Socorro, onde auditores da Sefaz lavraram os autos de infração.

Fonte: Ascom PM