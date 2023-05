Em ação conjunta entre a Delegacia de Neópolis, a Agência de Inteligência da Polícia Militar e a 5ª Companhia Independente de Polícia Militar (5ª CIPM), foi preso um homem que estava foragido da Justiça. Ele é investigado pela morte do padrasto no povoado Alto Santo Antônio. O crime ocorreu em 2020. A ação policial ocorreu nessa terça-feira (2).

De acordo com o delegado José Luiz Accioly, após levantamentos entre as polícias, foi descoberta a localização do investigado no povoado Saramem, em Brejo Grande.

Os policiais chegaram na casa, e o investigado tentou fugir, mas foi contido pelos agentes e encaminhado para delegacia de Neópolis onde ficará à disposição da justiça. Informações e denúncias podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (181).