Ação conjunta prende investigado por roubo de motocicleta em São Francisco

A Delegacia de São Francisco, com apoio da Agência Central de Inteligência da Polícia Militar, cumpriu o mandado de prisão de um homem investigado por diversos crimes de roubos de motocicletas nas cidades de São Francisco, Japaratuba e Pirambu. A ação policial ocorreu nesta quinta-feira (13).

Segundo o delegado Albene Junior, dentre os crimes, o investigado participou do roubo de uma motocicleta no Povoado Nascença, em São Francisco, no dia 06 de dezembro de 2022. Nesse crime, ele atuou com mais dois comparsas. Com o uso de arma de fogo, o veículo foi levado da vítima quando estava indo para o trabalho.

O inquérito policial está em fase de conclusão, já havendo identificação de todos os participantes no crime. A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181.