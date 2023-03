Ação conjunta prende segundo envolvido em homicídio praticado na Zona Rural de Carmópolis

Em ação conjunta entre a Delegacia Regional de Polícia Civil de Carmópolis e a Guarda Municipal de Santo Amaro das Brotas, foi dado cumprimento ao mandado de prisão preventiva do segundo autor de um homicídio ocorrido na Zona Rural de Carmópolis. O crime aconteceu no dia 30 de dezembro de 2022. A ação policial ocorreu nessa terça-feira (7), em Santo Amaro das Brotas.

Segundo o delegado Eurico Nascimento, a vítima do homicídio teria uma vida conturbada com sua ex-companheira. “Acontece, que no dia do crime, a vítima, embriagada, telefonou para a ex-companheira a qual ainda mantinha um caso esporádico e utilizou de ameaças e injúrias, tendo em vista que ela já tinha outro relacionamento”, detalhou.

“A ex-companheira da vítima contou o fato ao irmão e ao seu novo companheiro. Eles se juntaram – o irmão com uma camisa na face e o namorado apenas de boné – e foram em direção à vítima e efetuaram um disparo fatal de arma de fogo que foi a óbito no local. Ato contínuo, fugiram após ameaçar as testemunhas”, acrescentou o delegado.

Gostou dessa matéria? Receber notícias Powered by

As diligências foram realizadas pela equipe da Polícia Civil, que conseguiu identificar os autores do crime. A autoridade policial representou pelas prisões preventivas e buscas domiciliares. “No lapso temporal entre o pedido e a decretação da prisão, os indiciados fugiram da cidade, sendo o primeiro preso na Zona Rural de Lagarto, e o segundo detido na cidade de Santo Amaro das Brotas”, revelou Eurico Nascimento.

Conforme o delegado, o primeiro envolvido no crime confessou a participação na ação criminosa, enquanto que o segundo utilizou de seu direito constitucional ao silêncio. Ambos foram apresentados à audiência de custódia e foram encaminhados ao sistema prisional.