Na tarde da última quinta-feira, 21, policiais civis das Delegacias de Propriá, Malhada dos Bois e Aquidabã, em parceria com a equipe do Comando Militar de Policiamento do Interior (CPMI), prenderam em flagrante um homem de 62 anos, pela prática de posse ilegal de arma de fogo. O suspeito foi detido em sua residência, no conjunto Maria do Carmo, em Propriá.

Segundo o delegado Diego Declerc, denúncias iniciais relataram que o investigado estaria tendo vários problemas de relacionamento com os fiéis de uma igreja evangélica, ocorrendo injúrias e ameaças por parte deste, pois ele estaria descontente e incomodado com a realização de cultos ao lado da sua casa, por divergência religiosa.

No momento da realização do culto, houve disparo de arma de fogo para o alto, vindo da residência do preso. De posse dessas informações, a equipe policial deslocou-se até a casa do flagranteado que, inicialmente, negou todos os fatos e autorizou a entrada dos policiais no seu imóvel, para que fosse feita a busca.

No depósito no fundo da casa, foram encontradas duas espingardas calibre .28 e uma espingarda do tipo “soca tempero”. Junto com as armas de fogo, também foram apreendidos insumos para fabricação de munição como chumbo, espoleta e pólvora.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia Regional de Própria para que todas as demais medidas legais fossem adotadas.