Ação conjunta prende suspeito por embriaguez ao volante e utilização de documento falso em Ribeirópolis

As Polícias Civil e Militar de Ribeirópolis prenderam um homem que pilotava motocicleta após ter ingerido bebidas alcoólicas e portava documento de habilitação falso. A ação ocorreu na manhã desta segunda-feira, 06, após denúncia recebida.

De acordo com o delegado Gregório Bezerra, a delegacia recebeu a denúncia de que dois homens estavam em uma moto perseguindo e ameaçando uma senhora, que estava com seus filhos dentro do carro. A condutora ficou amedrontada com a ação criminosa e solicitou a ajuda policial.

“Iniciamos as buscas para localizar os indivíduos e conseguimos abordá-los próximo à saída da cidade. Durante abordagem, verificamos que o condutor do veículo havia feito uso de bebidas alcóolicas, portava um documento falso e estava acompanhado por um menor de idade na garupa”, explica o delegado.

Gostou dessa matéria? Receber notícias Powered by

Segundo testemunhas ouvidas pela polícia durante diligências, a perseguição teve início após discussão no trânsito, iniciada pelo suspeito, pois ele não gostou de uma manobra realizada pela senhora. Em seguida, o suspeito danificou o retrovisor do carro e proferiu ameaças contra a vítima.

Diante dos fatos, ocorreu a prisão em flagrante do suspeito e será feita uma identificação criminal, em virtude da discrepância entre os documentos de identidade e habilitação. O suspeito permanece à disposição da Justiça.