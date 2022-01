Ações de Defesa Civil também fazem parte do trabalho do Corpo de Bombeiros de SE

O Corpo de Bombeiros (CBM) também atua em ações de Defesa Civil. Esses atendimentos são referentes aos casos de inundação, desabamento ou desmoronamento, acidente com produtos perigosos, evacuação de áreas de risco e abastecimento de água. Em 2021, o CBM atuou em 29 ocorrências de ações de defesa civil. No ano anterior, 2020, a corporação atuou em 37 ocorrências.

O tenente-coronel Jairo Cruz destacou que essas ações têm como objetivo reduzir os impactos sofridos pela população local diante de situações da natureza e também que tenham origem por causas humanas. “As ações de defesa civil tem como objetivo minimizar os riscos e os danos sofridos por uma população em caso de desastre a exemplo de evacuação de pessoas em locais de risco e também de busca e salvamento”, detalhou.

Dentre as ações que o CBM já atuou, estão as de apoio a outros estados. “O Corpo de bombeiros atuou na tragédia de Brumadinho (MG) com o canil que integra o nosso Grupamento de Busca e Salvamento e que foi designado para ajudar nas ações de bombeiros e de defesa civil. E mais recentemente, o GTA, que também conta com bombeiros militares atuou durante as chuvas na Bahia”, relembrou o militar.

O tenente-coronel relembrou que a população pode acionar o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193. A corporação também é acionada para ações de defesa civil por outras instituições. “Além de passar pelo Ciosp, o CBM é acionado por outros órgãos de defesa civil, a exemplo da estadual e das municipais. Cumprindo nosso dever, sempre que outro estado precisar do Corpo de Bombeiros de Sergipe estará à disposição”, finalizou.