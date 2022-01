Acusado de atirar três vezes contra funcionária se entrega à polícia

José Monteiro se entregou no inicio da tarde desta quarta-feira, 12, na sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Ele é acusado de atirar por pelo ao menos três vezes contra o rosto de uma funcionária, conhecida como Ana Angélica.

De acordo com as investigações, teria interesse amoroso em sua funcionária, mas não era correspondido, e esse seria o motivo da tentativa de feminicídio.

O fato ocorreu na última sexta-feira, no Loteamento Itacanema II, no Conjunto Parque dos Faróis, em Nossa Senhora do Socorro.

A vítima permanece internada em estado grave.