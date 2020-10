Aeroportos esperam aumento do movimento no feriado de Finados

Otimistas com o gradual aumento do número de pessoas viajando a negócios e lazer, as empresas que administram aeroportos esperam um crescimento do movimento durante o feriado prolongado de Finados.

A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) calcula que cerca de 514 mil passageiros circularão por seus 55 aeroportos entre hoje (30) e a próxima terça-feira (3). Segundo a estatal, o maior fluxo de usuários deve ocorrer hoje (30), quando são esperados 119.844 viajantes, e na próxima terça-feira (3), com um fluxo de 129.981 pessoas.

Embora maior que o movimento registrado durante outros feriados prolongados deste ano, como o 1º de Maio, com menos de 27 mil viajantes; Corpus Christi, 83.720 viajantes, e Nossa Senhora Aparecida, 344.811, a expectativa, se atingida, representará 60% dos 849.844 usuários que embarcaram ou desembarcaram nos aeroportos que a estatal administra durante o mesmo feriado em 2019.

A concessionária Inframerica também espera um maior número de usuários durante o feriado. De acordo com a empresa, cerca de 127 mil pessoas devem passar pelo Aeroporto Internacional de Brasília entre hoje (30) e terça-feira (3), com 21 voos extras agendados para atender ao aumento da demanda.

Já no aeroporto de Natal, a Inframerica espera receber quase 20 mil passageiros. Resultado que, se atingido, será 34% superior ao movimento de 12 de Outubro, quando 14.879 mil pessoas circularam pelo terminal.

Retomada

Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o mercado da aviação civil doméstica vem reconquistando usuários pouco a pouco. Em setembro, mais de 3,05 milhões de passageiros viajaram em aviões. O número representa um aumento de 850 mil passageiros em relação ao que foi registrado no mês anterior, quando foram embarcadas cerca de 2,2 milhões de pessoas.

Ainda assim, o setor amarga uma retração de 56% no total de passageiros transportados quando comparados os resultados de janeiro a setembro deste ano com o mesmo período de 2019.

Precaução

Tanto as empresas aéreas LINK 1 quanto as operadoras aeroportuárias garantem adotar uma série de medidas para reduzir os riscos de contaminação pelo novo coronavírus (covid-19) durante os voos. Dentro das aeronaves, a precaução vai do uso obrigatório de máscara, distanciamento entre passageiros e opção por, prioritariamente, disponibilizar autoatendimento para o check-in à existência de filtros especiais que renovam o ar constantemente.

Já nos terminais, por conta das medidas protocolares de segurança, como observância ao distanciamento social, as empresas administradoras de aeroportos pedem aos passageiros que procurem chegar duas horas antes do embarque, a fim de evitar contratempos. E lembram que o uso de máscara é obrigatório.