Agosto chega com chuvas leves e muito frio

Os primeiros dias do mês de agosto serão de precipitações leves em todo o Estado, com predominância de tempo nublado e parcialmente nublado e temperaturas mínimas e máximas se mantendo estáveis em relação aos últimos dias, tanto no litoral quanto no interior.

Para a tarde e noite desta terça-feira, a previsão é de tempo nublado a parcialmente nublado nos oito territórios sergipanos, com temperaturas mínimas de 23°C no litoral e 17,2°C no interior, e máximas de 27,8°C e , 27,4°C, respectivamente, podendo ocorrer chuvas rápidas no litoral a qualquer momento.

A madrugada da quarta-feira,3, terá chuvas leves e isoladas no Território do Baixo São Francisco e tempo nublado nos demais. Pela manhã e tarde elas ocorrem no Alto Sertão Sergipano e Baixo São Francisco, ficando nublado nos outros seis. No litoral, as temperaturas ficam entre 23,4°C e 28,1°C, já no interior elas variam de 19,7°C à 27,4°C.

Na quinta-feira, 4 chove levemente durante a madrugada nos municípios dos Territórios Centro Sul e Sul Sergipano e o tempo fica nublado nos restantes. Da manhã até a noite, o tempo fica nublado e parcialmente nublado ao longo de todo o Estado, podendo ocorrer precipitações leves, rápidas e pontuais a qualquer hora nos oito territórios. Os termômetros no litoral registram de 20,9°C à 27,8°C, e no interior de 18°C à 27,8°C.

Para a sexta-feira, 5, as precipitações ocorrem de forma leve durante a madrugada no Território Leste Sergipano e pela manhã em todo o Estado. A tarde e noite tende a ser de tempo nublado e parcialmente nublado em todo o Estado. No litoral, as temperaturas variam de 20,9°C à 27,8°C e oscilam entre 18,6 °C e 27,5°C no interior.

Sedurbs-Ascom