Uma criança de oito anos de idade morreu na tarde desta sexta-feira, 25, após ser atropelada por caminhão da coleta de lixo.

De acordo com informações, o menino era conhecido como Ruan voltava da escola para sua residência, quando acabou colidindo com o caminhão.

Ainda segundo informações de populares, o motorista do caminhão de coleta acabou fugindo do local. A polícia Civil está nesse momento à procura do motorista.

Se você tiver alguma informação ligue para o 181.