Após cantor Devinho mandar abraço para dententos, polícia realiza operação no Copemcan

Policiais penais do Complexo Penitenciário Dr. Manoel Carvalho Neto (Copemcan), localizado em São Cristóvão, com o apoio do Gope e do GTE realizaram a Operação Fluxo dos Fluxos. A ação foi desencadeada após um vídeo publicado por um cantor mandando saudações aos internos de um dos pavilhões.

“A operação se deu devido a um artista conhecido mandar saudações para os internos de um pavilhão da unidade. O artista fez essa saudação e deu-se a entender, para a direção e para o Desipe, que haveria uma comunicação entre o artista e internos da unidade”, explicou o vice-diretor da unidade prisional, D’klin Cardoso Moreira.

Na ação, foram apreendidos aparelhos celulares, chuços e uma certa quantidade de maconha. O material será analisado e as medidas administrativas cabíveis ao caso estão sendo adotadas.

