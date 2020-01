Um corpo de um homem foi encontrado no inicio da manhã de hoje por populares, na ponte sobre o Rio do Sal, que fica localizada entre os municípios de Aracaju e Nossa Senhora do Socorro.

De acordo com informações, o corpo ainda não foi identificado e já foi encaminhado para o IML, onde passará por necropsia. Os primeiros levantamentos da Policia Militar, dão conta de que o homem tem marcas de perfuração provocadas por disparos de arma de fogo.