Aracaju: Dois bandidos reagem a abordagem, trocam tiros com a polícia e morrem

Uma ação policial ocorrida na madrugada deste sábado (11) terminou com a morte de dois jovens que teriam reagido à abordagem.

As informações são de que policiais militares realizavam patrulhamento no bairro Coroa do Meio em Aracaju, quando teria ocorrido o confronto.

Os dois jovens identificados como Jaianderson Bispo dos Santos, 22 anos e Alex Junior Aragão, 20 anos, teriam reagido. Houve a toca de tiros e os dois foram alvejados.

Ele foram socorridos pelos próprios policiais e levados para o Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), mas não resistiram e morreram.

Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) foi acionada e recolheu o corpo.

Com informações do radialista Sandoval Noticias, no programa Jornal da Vida