Aracaju registra mais 06 óbitos por Covid-19

A prefeitura de Aracaju através da @saudearacaju informa que até as 16h30 desta sexta-feira, 29, foram registrados 160 novos casos de Covid-19 na capital e seis óbitos. Trata-se de quatro mulheres: uma com 84 anos, hipertensão e diabetes; outra com 48 anos, diabetes, cardiopatia e doença renal crônica; outra com 66 anos, sem registro de comorbidades; essas com óbito registrado dia 27. E a quarta mulher, com 97 anos, também sem registro de comorbidades, que veio a óbito dia 28.

Também houve registro de óbito de dois homens, sendo um com 85 anos, hipertensão, diabetes e cardiopatia, que veio a óbito dia 27; e o outro com 61 anos, sem registro de comorbidades, que veio a óbito ontem, 28.

Dos novos casos confirmados 82 são mulheres, com idade entre nove e 84 anos; e 78 homens com idade entre três e 91 anos.

Com isso, sobe para 3784 o número de pessoas diagnosticadas com Covid-19 em Aracaju. Destas, 118 estão internadas em hospitais; 1176 estão em isolamento domiciliar; 2425, que estavam infectadas, já estão curadas; e 65 vieram a óbito.

Dos 125 casos suspeitos, que aguardam resultados de exames para detecção da doença, todos estão internados. Foram descartados 4582 casos do total de 8491 testados.

Ascom Aracaju