Aracaju registra quatro óbitos por Covid-19 em 24h

A prefeitura de Aracaju através da SMS informa que até as 19h desta quinta-feira, 21, foram registrados 177 novos casos de Covid-19 na capital e quatro óbitos. Trata-se de dois homens, sendo um com 55 anos, sem comorbidades; o outro, com 60 anos, tinha câncer. Ambos faleceram ontem, 20.

Os outros dois óbitos registrados são de uma mulher, com 68 anos e que tinha câncer, falecida no dia 18; e o de um bebê com oito meses, que tinha doença respiratória crônica e faleceu no dia 17.

A SMS esclarece ainda que, quatro casos confirmados anteriormente como sendo do interior do Estado, após investigação, identificou-se que são pessoas residentes em Aracaju.

Dos novos casos confirmados *98 são mulheres*, com idade entre sete e 98 anos; e *79 homens* com idade entre seis e 69 anos.

Com isso, sobe para 2843 o número de pessoas diagnosticadas com Covid-19 em Aracaju. Destas, 81estão internadas em hospitais; 814 estão em isolamento domiciliar; 1915, que estavam infectadas, já estão curadas; e 33 vieram a óbito.

Dos 83 casos suspeitos, que aguardam resultados de exames para detecção da doença, 82 estão internados e um caso suspeito que veio a óbito, está com resultado pendente para confirmação ou não da covid-19.

Foram descartados 3458 casos do total de 6384 testados.

SMS

Panorama

CASOS CONFIRMADOS: 2.843

CASOS SUSPEITOS: 83

PESSOAS EM ISOLAMENTO: 814

CURADOS: 1.915

ÓBITO: 33