Armas e drogas são apreendidas em Canindé

O Batalhão de Polícia Militar (4º BPM) prendeu nesta quinta-feira, 6, homens com armas e drogas em Canindé de São Francisco

Segundo informações da SSP, os militares receberam informações de que um homem estaria traficando na região do assentamento Adão Preto e em posse de um revólver. No local, a equipe encontrou o suspeito que, durante a abordagem, portava um revólver calibre .32.

O homem informou também que possuía uma espingarda e o local onde enterrava drogas, onde foram encontrados 250g de maconha e uma balança de precisão que foi entregue à guarnição.

No mesmo dia, os militares receberam outra denúncia de que um homem estava andando com uma espingarda calibre 12 e traficando drogas próximo ao restaurante Aconchego do Matuto, no Povoado Curituba. No local, a equipe encontrou o suspeito que confessou onde estava a espingarda, especificamente num barraco de sua propriedade.

Já na casa do seu pai, em uma pilastra, foram encontrados cerca de 100g de maconha. Os casos foram encaminhados à delegacia para a adoção das medidas cabíveis.

Fonte; A8