Atlético Gloriense apresenta elenco para a temporada 2023

Após alguns meses, o elenco do Atlético Gloriense se apresentou na noite da última segunda-feira, no Estádio Editon Oliveira da Silva em Nossa Senhora da Glória. Os atletas iniciaram as avaliações físicas durante a tarde.

Foi o primeiro contato do grupo com o técnico Fernando Dourado.

Confira a lista de atletas apresentados:

GOLEIROS

Saulo, CLEZIO VAQUEIRO, SANDRO



ZAGUEIROS



LUAN, JEFINHO, NININHO, SERGIO LIRA (A ANUNCIAR)



LATERAL



Hugo, Jordan, AMARAL, DUDU.

MEIO CAMPO

RAFINHA BARBOSA, Rafinha, MARCOS PAULO, LUCAS ROCHA, Maxsuel, IGOR CLERC, MARIANO.

ATACANTES

MANO, FÁBIO JÚNIOR, RAYAMESSON E NETO BALA.