Fernando Dourado é o mais novo técnico do Atlético Gloriense

Com o pedido de demissão de Carlos Alberto Dias, a diretoria do Atlético Gloriense agiu rápido para buscar um novo treinador.

Como gigante que é, o Atlético Gloriense não podia se dar ao luxo de buscar qualquer um e foi buscar longe. Trata-se do técnico Fernando Dourado, que teve passagem por vários clubes do Brasil e também no exterior.

Natural de Belém do Pará, Fernando Dourado tem 50 anos de idade, e já conquistou três títulos em sua carreira como técnico:

Segunda divisão do campeonato bahiano.

Segunda divisão do campeonato sergipano.

Segunda divisão do campeonato maranhense.

O treinador conhece bem o campeonato sergipano , no América em 2012, Dourado fez história , naquele ano com 8v, 5E é apenas uma derrota, o então desconhecido treinador para o povo sergipano, conquistou o título pelo time da cidades Ribeirinha.

Em 2013 na Série A e já com o Lagarto, Dourado conseguiu vaga na Copa do Brasil.

Em 2006/2007, Fernando Dourado treinou o Al-Shamal Sports Club do Catar e também passou pela China.

Dourado nasceu em Belém do Pará e começou sua carreira no futebol como atleta da Tuna Luso Brasileira, um time da capital paraense. Jogava como meia-atacante e até fazia gols até perceber que o melhor caminho era estudar educação física e continuar no futebol.

Assim, ele se formou em Educação Física na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) e trabalhou como preparador físico até 2004. passando por times de tradição como Bahia, Vitória. CRB. entre outros.

A transição de preparador para treinador se deu no Alagoinhas Atlético Clube da Bahia, onde garantiu a vaga para o Campeonato Brasileiro da Série C. (Informações extraída de seu site).

O novo treinador da equipe Gloriense, também é conhecido como “O Rei dos acessos”.

Maycon Fernandes/Jornalista